Decoración de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para marzo de 2026

Las tendencias en diseños de uñas para marzo 2026 están conformadas por preciosos estilos con mucho color y que combinan para cualquier ocasión. Y de entre todas estas inspiraciones, hay 3 que seguirán fuertes en lo que resta del mes y que todas querrán llevar porque son muy favorecedoras.

Diseños de uñas con relieves de gel para unas manos originales

Para las que prefieren modelos que salgan de lo convencional, la técnica de manicure con gel moldeable es imperdible. Esto ya que es posible hacer lindas estructuras, relieves y hasta figuras en 3D, lo que lo convierte en un estilo creativo y totalmente original.

3 diseños de uñas que son perfectos para lucir en marzo 2026|Pinterest

Eso sí, algo que hay que tomar en cuenta sobre esta alternativa, es que idealmente debe hacerse por una "nail artist" con experiencia, pues se trata de un material moldeable que requiere de ciertos cuidados para que quede impecable. Y como punto a su favor, es que tiene una duración considerable y no se desgasta de forma prematura.

Manicure con efecto aura, el estilo más sofisticado de marzo 2026

Entre la gran variedad de diseños de uñas elegantes que hay, está el efecto aura. Esta versión se distingue por fusionar dos colores contrastantes en una especie de degradado circular que empieza con el tono más fuerte en el exterior y culmina con una tonalidad suave en el centro.

Si bien se pueden hacer todas las combinaciones imaginadas, los modelos de este manicure que están en tendencia para terminar marzo 2026 con mucho estilo, incluyen el rosa, el azul y el lavanda. Se pueden hacer en cualquier estructura, pero con la punta almendrada quedan lindísimas y hacen que las manos se vean estilizadas.

Diseños de uñas tipo vidrio para un acabado elegante

Uno de los modelos que llegó para quedarse y ya está arrasando, son los que están inspirados en el cristal y vidrio. Estos estilos son una mezcla de esmaltes aterciopelados con brillantes, técnica que refleja la luz y da ese acabado tan espectacular.

Incluso se puede hacer con líneas de gel que simulen un vaso o cerámica, cuidando siempre que cuando seque siga siendo reflectante. Además, estos diseños de uñas tienen la facilidad de que el brillo puede nivelarse dependiendo de qué tanto protagonismo se le quiere dar a las manos.