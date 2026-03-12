Mhoni Vidente hace IMPACTANTE predicción del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula ¿seguirá los pasos de su padre?

Luego de que se dieran a conocer las primeras fotos sobre el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, lo que ha llamado la atención es el gran parecido del jovencito con El Sol; es por ello que ahora, la astróloga Mhoni Vidente ha revelado una impactante predicción sobre este adolescente y da a conocer si seguirá los pasos de su padre.

¿Qué dice Mhoni Vidente sobre el hijo de Luis Miguel?

Mhoni Vidente dio a conocer que, la reciente aparición del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula dará mucho de qué hablar, y es que el jovencito no fue captado durante varios años y su mamá lo mantuvo lejos del ojo del público, sin embargo, ahora con el gran parecido que tiene con el cantante mexicano, la astróloga asegura que, el joven podría seguir los pasos de su padre específicamente en el ámbito musical.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel’

Luis Miguel tiene 3 hijos, la primera nació el 13 de junio de 1989 y fue producto de su amor con Stephanie Salas, su nombre de la hoy mujer es Michelle Salas; le sigue Miguel Gallego Arámbula, quien nació el 1 de enero de 2007, actualmente tiene 19 años y lo concibió con la actriz Aracely Arámbula. También está Daniel Gallego Arámbula, quien nació el 18 de diciembre de 2008, y también fue producto de su amor con Aracely, actualmente tiene 17 años de edad.

¿Cuándo se conocieron Aracely Arámbula y Luis Miguel?

La actriz y cantante se conocieron en el Baby´O, el cual es un centro nocturno en Acapulco, en aquella época, Aracely mantenía na relación con Fernando Colunga, quien estuvo presente en el momento en el que Luis Miguel conocería a la futura mamá de sus hijos. De acuerdo con una entrevista que dio la Chule para algunos medios, fue ella quien se le acercó al Sol para agradecerle la invitación a uno de sus videos, en donde no pudo participar por temas laborales.

Sin embargo, fue en el 2005 cuando fueron captados en Acapulco, por lo que los rumores aumentaron cuando fueron fotografiados en Venecia, Italia. Para el 2006 ambos confirmaron que estaban esperando a su primer hijo y fue el 1 de enero de 2007 cuando nació Miguel en Los Ángeles a través de parto natural. El 18 de diciembre de 2008 llegó su segundo hijo a quien llamaron Daniel.

¿Cuál fue el motivo de su separación?

Tras haber formado una familia, nunca se casaron y fue en el 2009 cuando se dio a conocer que habían terminado; en ese momento, ninguno de los dos reveló el motivo de su separación, pero, Polo Martínez, quien fue manager del cantante, dijo que, al parecer ella (la Chule), había dicho que se dedicaría a su casa y a estar con su hijo; pero cuando estaba esperando al segundo niño, decidió seguir trabajando, y eso no le gustó nada a Luis Miguel.

