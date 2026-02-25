inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca te lleva a ver al evento: UFC en la Arena CDMX ¡Aquí los detalles!

¿Quieres ver a la UFC? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir en La Arena CDMX.

Azteca Uno Especiales

TV Azteca te lleva a la UFC (Ultimate Fighting Championship), el próximo sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche llena de deporte!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

