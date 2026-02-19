TV Azteca te lleva a ver la puesta en escena WENSES Y LALA. ¡Aquí todos los detalles!
No te pierdas la obra de teatro “Wenses y Lala"; te contamos cómo puedes asistir a una de sus funciones en el Teatro Royal Pedregal.
TV Azteca te lleva a ver la gran puesta en escena WENSES Y LALA, el próximo sábado 21 de febrero en el Teatro Royal Pedregal. ¡Prepárate para vivir una noche llena de talento!
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: