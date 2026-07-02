2 hábitos inesperados que delatan a las personas inteligentes, según los psicólogos

¿Cómo te imaginas a una persona inteligente? Muchos suelen asociar este perfil con la madurez, calma y rapidez mental. Sin embargo, la psicología dice lo contrario. Según los expertos, aquellos que poseen una mayor capacidad cognitiva suelen ser malinterpretados debido a sus hábitos mentales. Particularmente, existen dos conductas, a menudo inesperadas, que delatan a las mentes brillantes. Sigue leyendo y descubre si cumples con alguna de ellas.

También te puede interesar: Qué significa que a una persona no le guste enviar notas de voz en Whatsapp, según la psicología

Hombre pensando| Crédito: Unsplash

¿Cuáles son los 2 hábitos que delatan a las personas inteligentes, según los psicólogos?

De acuerdo con el psicólogo Mark Travers, egresado de la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado Boulder, los dos hábitos mentales para identificar a una persona sumamente inteligente son: Dar demasiado contexto innecesario y cambiar de opinión a la mitad de alguna discusión. A continuación, te explicamos cada uno de ellos a detalle.

¿Por qué dar contexto innecesario caracteriza a una persona inteligente?

Este tipo de conducta suele percibirse como un hábito verdaderamente agotador, sin embargo, para la psicología se trata de la famosa “maldición del conocimiento”. Según explica Travers, esto se debe a que las personas más inteligentes construyen “andamios más complejos y profundos”. Por ello, al hacerles una pregunta simple, en vez de dar una respuesta corta, intentan “desmantelar” toda la información que existe en sus pensamientos, con el único objetivo de ser más precisos. En otras palabras, sólo están tratando de ofrecer el panorama completo.

¿Por qué cambiar de opinión a la mitad de alguna discusión es un hábito de una persona inteligente?

Si bien cambiar de opinión a la mitad de alguna discusión suele interpretarse como una debilidad, lo cierto es que se trata de una señal de inteligencia superior. Esto se debe a que las mentes más brillantes suelen tener una alta “flexibilidad cognitiva” y una menor necesidad de aprobación y cierre, lo que les permite corregir su postura ante nueva evidencia. Esta afirmación se ha visto respaldada por un estudio realizado en 2024 por Cognitive Research: Principles and Implications, en el que se concluyó que las personas más capaces, cognitivamente hablando, son aquellas que están dispuestas a admitir públicamente que se equivocaron.

Ahora que conoces esta información, ¿consideras que cumples con alguno de estos hábitos?