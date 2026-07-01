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MasterChef 24/7: La receta de la Chef Zahie de caldo tlalpeño, perfecto para los días fríos y lluviosos

La Chef Zahie compartió en sus redes sociales una receta deliciosa y perfecta para los climas fríos.

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La Chef aconseja guardar esta receta para cuando se antoje un apapacho en el hogar.|Canva

Escrito por: Karla Orona | DR

Cuando el clima se torna frío o la lluvia invita a quedarse en casa, pocas preparaciones resultan tan reconfortantes como un buen caldo tlalpeño con el estilo de MasterChef 24/7. La Chef Zahie Téllez compartió en redes sociales su versión de este tradicional platillo con orígenes en la Ciudad de México, una receta que destaca por su sabor casero y la combinación de ingredientes que la convierten en una opción ideal para disfrutar en familia.

MasterChef 24/7: la receta de caldo tlalpeño de la Chef Zahie

El caldo tlalpeño es uno de los clásicos de la cocina mexicana gracias a su sabor y combinación del pollo desmenuzado, los garbanzos y el toque ligeramente picante del chile chipotle. En esta ocasión, la jueza de MasterChef México 2026 propone una preparación sencilla que cualquiera puede replicar desde casa y que es perfecta para cambiar por el clásico caldo de pollo.

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Estas son las preparaciones perfectas para compartir con amigos y familia.|Facebook Zahie Téllez

"Hay pocas cosas tan reconfortantes como un buen caldo tlalpeño", escribió la Chef Zahie para compartir la receta, con los ingredientes y el paso a paso, en su cuenta de Instagram.

Ingredientes:

  • Aceite de oliva
  • ½ cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 500 g de jitomate
  • 1 chile chipotle
  • Sal al gusto
  • 1 L de caldo de pollo
  • Hojas de epazote
  • 1 tza de garbanzos cocidos
  • 50 g de ejotes blanqueados
  • 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Para servir:

  • Arroz blanco al gusto
  • Aguacate
  • Chicharrón de cerdo
  • Queso fresco

Cómo se prepara el caldo tlalpeño de la Chef Zahie con el estilo de una MasterChef México

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación práctica, esta receta de la jueza de MasterChef 24/7 es una excelente alternativa para disfrutar de un platillo típico de la Ciudad de México, lleno de sabor y perfecto para consentirse durante los días fríos y lluviosos.

Procedimiento paso a paso:

  1. En una olla, agregar un chorrito de aceite de oliva y sofreír la cebolla, el ajo, el jitomate y el chile chipotle.
  2. Sazonar con sal y cocinar durante unos minutos, hasta que los jitomates se suavicen.
  3. Licuar el sofrito con ½ taza del caldo de pollo y unas hojas de epazote hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Colar la salsa y regresarla a la misma olla.
  5. Añadir el resto del caldo de pollo y llevar a ebullición.
  6. Incorporar los garbanzos, los ejotes y la pechuga de pollo desmenuzada.
  7. Rectificar la sazón y cocinar durante unos minutos más para que los sabores se integren.
  8. Servir caliente y acompañar con arroz blanco, aguacate, queso fresco y un poco de chicharrón.

Además de ser un platillo tradicional de la gastronomía mexicana, el caldo tlalpeño también destaca por ser una comida completa gracias a la combinación de pollo, verduras y garbanzos. La Chef Zahie aconseja guardar la receta "para cuando se te antoje un apapacho en casa".

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.

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