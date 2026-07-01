MasterChef 24/7: La receta de la Chef Zahie de caldo tlalpeño, perfecto para los días fríos y lluviosos

Cuando el clima se torna frío o la lluvia invita a quedarse en casa, pocas preparaciones resultan tan reconfortantes como un buen caldo tlalpeño con el estilo de MasterChef 24/7. La Chef Zahie Téllez compartió en redes sociales su versión de este tradicional platillo con orígenes en la Ciudad de México, una receta que destaca por su sabor casero y la combinación de ingredientes que la convierten en una opción ideal para disfrutar en familia.

MasterChef 24/7: la receta de caldo tlalpeño de la Chef Zahie

El caldo tlalpeño es uno de los clásicos de la cocina mexicana gracias a su sabor y combinación del pollo desmenuzado, los garbanzos y el toque ligeramente picante del chile chipotle. En esta ocasión, la jueza de MasterChef México 2026 propone una preparación sencilla que cualquiera puede replicar desde casa y que es perfecta para cambiar por el clásico caldo de pollo.

Estas son las preparaciones perfectas para compartir con amigos y familia.|Facebook Zahie Téllez

"Hay pocas cosas tan reconfortantes como un buen caldo tlalpeño", escribió la Chef Zahie para compartir la receta, con los ingredientes y el paso a paso, en su cuenta de Instagram.

Ingredientes:



Aceite de oliva

½ cebolla

1 diente de ajo

500 g de jitomate

1 chile chipotle

Sal al gusto

1 L de caldo de pollo

Hojas de epazote

1 tza de garbanzos cocidos

50 g de ejotes blanqueados

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Para servir:



Arroz blanco al gusto

Aguacate

Chicharrón de cerdo

Queso fresco

Cómo se prepara el caldo tlalpeño de la Chef Zahie con el estilo de una MasterChef México

Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación práctica, esta receta de la jueza de MasterChef 24/7 es una excelente alternativa para disfrutar de un platillo típico de la Ciudad de México, lleno de sabor y perfecto para consentirse durante los días fríos y lluviosos.

Procedimiento paso a paso:



En una olla, agregar un chorrito de aceite de oliva y sofreír la cebolla, el ajo, el jitomate y el chile chipotle. Sazonar con sal y cocinar durante unos minutos, hasta que los jitomates se suavicen. Licuar el sofrito con ½ taza del caldo de pollo y unas hojas de epazote hasta obtener una mezcla homogénea. Colar la salsa y regresarla a la misma olla. Añadir el resto del caldo de pollo y llevar a ebullición. Incorporar los garbanzos, los ejotes y la pechuga de pollo desmenuzada. Rectificar la sazón y cocinar durante unos minutos más para que los sabores se integren. Servir caliente y acompañar con arroz blanco, aguacate, queso fresco y un poco de chicharrón.

Además de ser un platillo tradicional de la gastronomía mexicana, el caldo tlalpeño también destaca por ser una comida completa gracias a la combinación de pollo, verduras y garbanzos. La Chef Zahie aconseja guardar la receta "para cuando se te antoje un apapacho en casa".

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.