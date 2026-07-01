Corte de pelo estilo Alexis Vega jugador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ¿Cómo pedirlo en la barbería?

La emoción futbolera continua, especialmente luego de que México obtuviera cuatro victorias seguidas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que ganó contra la Selección de Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia, y Ecuador. Sin embargo, los reflectores no solo han estado sobre el marcador sino también el los futbolistas mexicanos, quiénes han sobresalido por su peculiar corte de pelo, es por eso que en esta ocasión te decimos cómo pedir uno como el de Alexis Vega, jugador con la camiseta número 10.

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Alexis Vega: ¿Cómo pedir en la barbería su corte?

Una de las características físicas de Alexis Vega es su peculiar corte de pelo el cuál es llamado “taper fade” o bien; desvanecido de los lados, por lo que con ese nombre lo puedes pedir en la barbería. Este consiste en mantener ambos laterales (izquierdo y derecho) cortos o muy desvanecidos; ya sea que se realicen con máquina o tijeras. Uno de los puntos más llamativos de este corte es que hay un gran volumen y largo en la parte superior. Si se utiliza máquina puede ser en número cero o uno. El largo puede ser de 5 o 6 cm. No importa qué tipo de cabello tengas ya que este corte es ideal para pelo liso o rizado. Este corte es moderno y elegante por lo que es perfecto para que lleves en el día a día.

¿Quién es Alexis Vega?

Ernesto Alexis Vega Rojas es su nombre completo y es un futbolista profesional mexicano. Actualmente juega como delantero o extremo izquierdo. Su gran técnica, estrategia y rendimiento sobre la cancha lo ha llevado a ser parte de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y la de 2026. Los clubes que destacan en su trayectoria profesional es el Deportivo Toluca en donde debutó en Primera División en 2016 y posteriormente se integró a Las Chivas de Guadalajara.

¿Quién es la pareja de Alexis Vega?

Actualmente Alexis Vega tiene como esposa a Paula González. Ambos se conocieron en 2016 cuando él comenzaba a desarrollar su carrera en el deporte. Mientras ella tenía 17 años y el futbolista 18 comenzaron a desarrollar una amistad y con el tiempo una relación sentimental. Contrajeron matrimonio en 2021 y hoy en día tienen dos hijos: Victoria y Alexander.