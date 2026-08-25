TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de TINI FUTTTURA WORLD TOUR

Este 04 Septiembre , la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar los grandes éxitos de Tini en "TINI FUTTTURA WORLD TOUR". ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

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