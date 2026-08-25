HOY martes 25 de agosto gana el Equipo Azul en Exatlón México Décima Temporada

Este martes 25 de agosto, la décima temporada de Exatlón México vivió una de las contiendas más importantes de la semana, pues los atletas se enfrentaron por su supervivencia en la Zona de Peligro. Tras la victoria del Equipo Rojo por La Villa 360, el Equipo Azul sorprende a todos al obtener un inminente logro, superando a los contrincantes con 8 puntos a favor.

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¿Quién gana hoy la zona de peligro de Exatlón México?

La décima temporada de Exatlón México llega con un nuevo nivel dentro de la contienda y solo será la resiliencia deportiva la que haga frente en la primera semana de la contienda, pues a pesar de que solo se han vivido algunas carreras, las escuadras no quieren quedarse detrás y tendrán que darlo todo para poder hacerse con la victoria y quitar del riesgo de eliminación a sus compañeros.

¿Qué significa caer en la Zona de Peligro dentro de la décima temporada de Exatlón México?

Dentro de la décima temporada de Exatlón México, en la Zona de Peligro, los atletas se enfrentarán para evitar quedar instalados de manera automática dentro del Duelo de Eliminación del próximo domingo, en donde en esta semana de estreno el camino de alguno de los atletas de máximo rendimiento podría terminar.

Lista completa de atletas de alto rendimiento compitiendo dentro de la décima temporada de Exatlón México

Esta nueva temporada llega con grandes leyendas y algunos rostros nuevos. Estos son todos los atletas que representarán a las escuadras en lo que promete ser la temporada más demandante de todos los tiempos:

El Equipo Azul: David Juárez "La Bestia", Alexis Vargas, Andrea Medina, Doris del Moral, Katia Gallegos, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Erick Segura, Natasha Septién y María Salazar.

El Equipo Rojo: Aristeo Cázares, Patricio "Pato" Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo y Ella Bucio. Montse Mejía, Anaid Torres, Pablo Franco y Jerry Lizárraga, este último tras ganar su boleto directo en el Draft.

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