Muere reconocida influencer y divulgadora científica mexicana a los 28 años

El mundo de la ciencia está de luto por la muerte de Elisa Huerta Sandoval, reconocida creadora de contenido y divulgadora científica mexicana que murió este 25 de agosto de 2026 a los 28 años de edad. La gente del internet la conocía como la persona detrás de Diario de una Bióloga, un canal que compartía contenido relacionado con la biología, naturaleza y vida sustentable. Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte y la familia ha pedido que se respete su decisión de guardar silencio.

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¿Quién era Elisa Huerta Sandoval?

Elisa Huerta era una joven divulgadora científica que utilizaba sus redes sociales para hablar con la gente sobre temas relacionados con la biología. En su cuenta de Instagram llamada Diario de una Bióloga, explicaba a las personas sobre ciencia y la naturaleza. Su meta era sensibilizar a las personas con contenido accesible sobre las cosas que nos rodean en la naturaleza.

¿Qué se sabe de la muerte de Elisa Huerta?

La noticia se fue difundiendo poco a poco en redes sociales a través de cuentas de gente cercana a la divulgadora. En dichos mensajes, muchos no solo recordaban su trabajo, sino que además señalan la forma en la que conectaba con su público.

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Por respeto a la familia, ninguno mencionó las causas de su fallecimiento. Sus colegas y amigos pidieron recordar todo lo que enseñó durante su paso por las redes sociales y que, al igual que ella, continúen cuidando la naturaleza que tanto le fascinaba.