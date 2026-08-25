¿Qué es la burrata? Así es el queso que el Chef Edgar Núñez les enseñó a usar a los cocineros en MasterChef 24/7

En la cocina italiana existen quesos capaces de transformar un platillo con pocos ingredientes, y la burrata es uno de ellos. Su textura cremosa y su sabor delicado la han convertido en un ingrediente muy utilizado en preparaciones frescas y contemporáneas. Durante una de las dinámicas de MasterChef 24/7, el Chef Edgar Núñez, "Maestro del fuego" del reality, ha mostrado a los cocineros cómo trabajarlo y aprovechar sus características para llevar sus preparaciones a otro nivel.

MasterChef 24/7: ¿Qué es la burrata?

La burrata es un queso fresco de origen italiano, elaborado tradicionalmente con leche de vaca. A simple vista puede parecer similar a la mozzarella, ya que tiene una capa exterior blanca y suave; sin embargo, al cortarla aparece su principal característica: un interior cremoso conocido como stracciatella, acompañado de crema.

En las primeras clases del Chef Edgar Núñez, les explicó a los cocineros que se trata de un queso de hilo, similar al quesillo o Oaxaca consumido en México. Se trara de un lácteo con sabor es delicado y con un toque de dulzor. Por esta razón, suele consumirse fresco y se utiliza como protagonista o acompañamiento de diferentes preparaciones.

¿Cómo se puede utilizar la burrata en una cocina como la de MasterChef México?

Una de las ventajas de la burrata es que puede combinarse con ingredientes muy diversos. Se puede servir con jitomate, albahaca, aceite de oliva, frutas, verduras, pan tostado o carnes frías, entre otros ingredientes.

También es importante considerar que, debido a su textura, generalmente se recomienda agregarla al final de la preparación, especialmente cuando se trata de platillos calientes. De esta manera conserva mejor su consistencia cremosa y se convierte en uno de los elementos principales del plato.

En una cocina como la de MasterChef 24/7, donde los participantes deben demostrar creatividad y dominio de diferentes ingredientes, conocer las características de un producto como la burrata puede marcar la diferencia al momento de construir un platillo.

Aunque ambos quesos tienen un origen italiano y comparten algunas características, burrata y mozzarella no son lo mismo.

El ingrediente llamó la atención de nuevo este martes, durante la clase del Chef Edgar Núñez, quien enseñó a los cocineros cómo utilizarlo y aprovechar su textura para complementar sus preparaciones.

Este queso permite jugar con diferentes contrastes: puede aportar cremosidad frente a ingredientes crujientes, equilibrar sabores intensos o acompañar productos frescos. Así, se suma a la lista de elementos que los participantes del programa deben conocer para demostrar que no solo se trata de cocinar, sino también de entender cómo funciona cada producto dentro de un platillo.