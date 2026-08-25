Los 5 cortes de pelo que ayudan a disimular la nariz grande a partir de los 50 años y van a ser tendencia en septiembre

Siempre que vayamos a hacernos cortes de pelo diferentes, es importante que analicemos las características de nuestro rostro, con la finalidad de seleccionar aquellos que nos favorezcan, ya que ciertos estilos son capaces de enmarcar en exceso ciertas líneas, haciendo que nos veamos más grandes de edad.

Si quieres disimular la nariz grande, te detallaremos 5 estilos que puedes seleccionar, además de ser opciones recomendadas para las mujeres de 50 años, que serán toda la tendencia en septiembre.

5 ideas de cortes de pelo para disimular la nariz grande

En la actualidad es posible disimular la nariz grande con los cortes de pelo, pero para ello hay que escoger correctamente el estilo, ya que ciertas formas en los mechones pueden enmarcar ciertas líneas. Para que eso no te pase, considera usar las 5 opciones que te vamos a compartir, estilos recomendados para mujeres de 50 años y que van a ser tendencia en septiembre:

Melena midi con ondas

Se destaca por ser un look en el que la melena es intermedia, usualmente cae por debajo de la barbilla, incluso puede llegar hasta los hombros o en clavícula, permitiendo mantener una cabellera ligeramente larga. Sus ondas son de gran ayuda al permitir que desvíen la mirada del centro del rostro.

Capas desfiladas

Para quienes tienen un cabello muy recto, las capas son una gran forma de darle movimiento o volumen a la melena de forma natural y sin tener que hacer uso constante de rizadores o maquinas de calor. Además de lograr cortar con las líneas rectas de la cara.

Flequillo cortina o abierto

Si no quieres un cambio en toda tu melena, entonces puedes optar por el uso de flequillos en forma de cortina o abierto, grandes opciones para enmarcar tu mirada y suavizar naturalmente las líneas de la cara, evitando endurecer el perfil.

Bob asimétrico

¡Una opción moderna! Ideal para quienes desean mantener un look más juvenil, ya que de un lado es largo y del otro corto, puede aplicarse a los lados o de atrás y adelante. Aporta mucho dinamismo al pello y evita darle protagonismo a la nariz.

Pixie asimétrico

¡Para quienes desean un look más atrevido! Una melena corta en la que se deja de lado un mechón largo o en diagonal, ideal para despedirse de la cabellera larga, logrando una asimetría que distrae la mirada de la nariz, además de generar un efecto lifting visual en el rostro.