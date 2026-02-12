inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan al concierto de ÁNGELES DEL INFIERNO

La agrupación "Ángeles del infierno” hará historia en la Arena Ciudad de México y te decimos como puedes asistir a su concierto.

dinamica boletos angeles del infierno
Crédito: Instagram @angeles_del_infierno.oficial
Escrito por: Vanesa Olmos

TV Azteca y Ricardo Salina Pliego te llevan a ver ÁNGELES DEL INFIERNO, el próximo domingo 15 de febrero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina . Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

