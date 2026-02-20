inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan a CAPITANES TEMPORADA CMDX

¿Quieres disfrutar de la magia del deporte? Te contamos cómo puedes asistir al partido de CAPITANES en la Arena CDMX.

CAPITANES CDMX TEMPORADA
Este 3 de Marzo la Arena Ciudad de México se va a encender con toda la emoción del mejor basquetbol y tenemos pases cuádruples para ti.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

