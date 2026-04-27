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TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de GRUPO FRONTERA

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música regional mexicana este 08 Mayo, la Arena Ciudad de México.

grupo frontera
|Crédito: Mezcalent

Este 08 Mayo, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón los grandes éxitos de Grupo Frontera. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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