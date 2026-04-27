TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de GRUPO FRONTERA

Este 08 Mayo, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón los grandes éxitos de Grupo Frontera. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!

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