TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de SIN BANDERA

Vive un momento mágico coreando todos los éxitos musicales del grandioso dueto Sin Bandera y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo viernes 6 de marzo en el recinto de la Arena CDMX.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.