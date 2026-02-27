inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de SIN BANDERA

¿Quieres vivir una noche inolvidable con las voces de Sin Bandera? Te contamos cómo puedes asistir a su concierto.

concierto sin bandera
|Crédito: Mezcalent
Notas,
Azteca Uno Especiales

Vive un momento mágico coreando todos los éxitos musicales del grandioso dueto Sin Bandera y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo viernes 6 de marzo en el recinto de la Arena CDMX.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

Galerías y Notas Azteca UNO