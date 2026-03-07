¡Extra! Luis Miguel regresaría a los escenarios con concierto gratis, según Mhoni Vidente

Luis Miguel es tendencia en los últimos días, pese a que está inactivo tras la extenuante gira de poco más de un año que tuvo entre 2023 y 2024 y que batió récords impresionantes en cuestión de recaudación. El Sol de México volvió a brillar, ya que supuestamente regresaría a los escenarios con un concierto gratis, según una predicción de Mhoni Vidente, quien aseguró que a 3 signos les irá mal en el dinero durante este fin de semana.

La astróloga lanzó una predicción que causó furor entre los fanáticos de “Mickey”, ya que supuestamente una empresa refresquera y las personas que manejan al cantante se encuentran en negociaciones para que se presente en el Zócalo de la CDMX y superar el reciente concierto de la colombiana Shakira, quien estará cerca de Gerard Piqué.

Una empresa refresquera quiere un concierto de Luis Miguel en el Zócalo de la CDMX para mayo de este año.|Luis Miguel

Vidente destacó que el concierto sería completamente gratis y se realizaría en el mes de mayo, específicamente el domingo 10 del mes, para festejar el Día de las Madres. No obstante, la fecha podría ser cercana a la Copa Mundial de la FIFA, ya que las negociaciones las estaría realizando una empresa refresquera que patrocinará la justa veraniega.

¿Qué tan probable es que Luis Miguel se presente gratis en el Zócalo?

La noticia de que Luis Miguel regresaría a los escenarios causó furor, pero lo que es cierto es que de momento no está en gira, lo que complicaría que se presentara en el Zócalo de la CDMX. Cabe recordar que a finales de 2023 surgió fuertemente el rumor de que daría un concierto en este recinto para el 14 de febrero de 2024, pero nunca sucedió.

De acuerdo con la IA, existe un 10% para que el Sol de México dé un concierto en la CDMX. Lo anterior, ya que a lo largo de su carrera, la mayoría de sus presentaciones son por venta de boletos y muy pocas veces se ha presentado gratuitamente para el público.