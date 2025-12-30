12 ideas de peinados con peinetas que te fascinarán; puedes usarlo en mujeres adultas o niñas

El Año Nuevo 2026 se acerca y con él los cierres de ciclos, incluido el cambio de look. Por eso, si estás pensando en darle un giro a tu estilo , checa estas 12 ideas de peinados con peinetas que te fascinarán. Lo mejor es que puedes usarlos tanto en mujeres adultas como en niñas, para lucir elegantes y auténticas.

Muchas personas no usan la peineta porque no saben cómo integrarla, pero si encuentras la forma de incluirla en tu look, le darás un toque fascinante. Expertos en moda recomiendan ir a la segura con los peinados más populares y, después, experimentar con tu propio estilo. Algunas de las siguientes opciones seguramente se adaptarán a ti.

Una por una, los peinados con peinetas que te encantarán

Half-Up con peineta decorativa: Recoge la mitad superior del cabello y sujétala con una peineta grande con flores o pedrería. Se puede combinar con vestido casual o blusa romántica con jeans; ideal para eventos diurnos o salidas.

Usa la peineta con flores para lucir fresca y elegante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lado barrido con peineta: Peina el cabello hacia un lado y asegura con una peineta elegante sobre la oreja. Usa atuendos elegantes o semiformales, perfecto para cenas o celebraciones.

Moño bajo con peineta vintage: Haz un moño sencillo bajo y coloca una peineta antigua o con perlas justo encima. Van con faldas midi o vestidos de fiesta, ideal para ocasiones especiales.

Toma la mitad superior del pelo y sujétala con una peineta de flores o colores vivos. Va perfecto con tops femeninos, estampados o vestidos casuales. Peineta doble en ondas sueltas: Haz ondas suaves con plancha y pon dos peinetas simétricas a ambos lados de la cabeza. Llévala con atuendos relajados o vestidos con textura suave; ideal para fotos.

Luce los mejores peinados con peineta.|(ESPECIAL/Pinterest)

Peineta con coleta baja: Haz una coleta baja y coloca una peineta grande justo encima de la liga. Perfecto con blazers casuales o looks diarios.

Mini peinetas en peinado de niñas: Divide el pelo en dos secciones y coloca mini peinetas con formas (mariposas, flores) en cada lado. Va con vestidos infantiles, conjuntos de colores alegres o ropa de fiesta para niñas.

Mira estos looks de peinados con peineta.|(ESPECIAL/Pinterest)

Peineta lateral en cabello corto: Peina el cabello corto hacia atrás y clava una peineta lateral para sujetar y decorar. Combina con outfits casuales con camisetas básicas, jeans o outfits minimalistas.

Te decimos cómo usar una peineta de la manera correcta para lucir bella

Para usar una peineta de la manera correcta debes primero saber qué estilo quieres que los demás vean en ti. Es importante que consideres que, entre más largo el cabello, mejor se acomodará. Siempre recoge el cabello hacia los lados, arriba o arma chongos, y la peineta funcionará como un broche elegante que mantendrá todo en su lugar.