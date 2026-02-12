14 de febrero: ¿Qué es la infidelidad financiera y cuál es su relación con San Valentín?

¡Estamos a horas para este momento! Restan solo unos días para que se lleve a cabo el Día del Amor y la Amistad, también conocido como el Día de San Valentín en México y muchas partes del mundo. Ahora bien, ¿sabías que en los últimos años se ha vuelto muy popular un concepto conocido como infidelidad financiera?

Una de las críticas más grandes que tiene el Día de San Valentín es el aspecto consumista que esta celebración sugiere, lo cual “obliga” a distintas personas a gastar mucho dinero a fin de buscar la felicidad de su pareja. Bajo este contexto, en los últimos años se ha vuelto viral un concepto llamado infidelidad financiera, mismo que conocerás a continuación.

¿Qué es la infidelidad financiera y cuál es su relación con el Día de San Valentín?

De acuerdo con información de la Federación Nacional de Minoristas, el gasto en San Valentín suele ser de millones de pesos, superando incluso cifras de hasta 20 millones en total. Ante este hecho, la consejera financiera Erika Rasure establece que durante el 14 de febrero existe una especie de “obligación” para que tu pareja sea completamente feliz.

Es precisamente bajo este contexto en donde se realiza la infidelidad financiera, la cual no es más que una forma en la que hombres y mujeres ocultan sus gastos reales, así como el dinero que ganan, a fin de evitar problemas a largo plazo con sus parejas. En otras palabras, se trata de ocultar intencionalmente su apartado financiero a su pareja.

De hecho, una encuesta realizada por Beyond Finance establece que el 50 por ciento de los hombres participantes admitieron tener secretos financieros con sus parejas, mismos de los cuales el 67 por ciento son jóvenes menores de 28 años, lo cual habla de una necesidad permanente por “no gastar de más” en San Valentín.

¿Puedes regalar obsequios que no sean caros en San Valentín?

La respuesta es sí; de hecho, normalmente estos obsequios suelen ser más valorados por quienes los reciben debido al toque de imaginación que conllevan. Si no sabes qué regalarle a tu pareja en San Valentín y no cuentas con dinero suficiente, no descartes escribirle una carta de amor, recitarle un poema o, bien, dedicarle una canción.