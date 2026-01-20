San Valentín: En estos países NO se festeja el 14 de febrero

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del 14 de febrero , una de las fechas más esperadas en el calendario debido a que es el pretexto perfecto para que los enamorados pasen un día por demás increíble en compañía de sus seres queridos. Ahora bien, ¿sabías que existen algunos países en los que no se celebra el Día de San Valentín?

Será el próximo sábado 14 de febrero cuando hombres y mujeres por igual podrán disfrutar del Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad, tanto en México como en el resto del mundo. No obstante, existen algunos países que, por distintas situaciones, no celebran este día como en el planeta entero.

¿En qué países no se celebra el Día de San Valentín?

Pakistán es uno de los pocos países, alrededor del mundo, que no celebra el Día de San Valentín el próximo 14 de febrero. Se trata de una festividad que va directamente en contra de las tradiciones culturales que albergan este lugar, por lo que, desde el año 2017, se tiene prohibido darle publicidad a esta fecha.

Te puede interesar: ¿Por qué San Valentín es el Santo de los enamorados?

Otro ejemplo de lo anterior es precisamente Irán, país en el que el Día del Amor y la amistad es visto como una celebración inmoral que atenta directamente en contra de los valores islámicos, por lo que productos relacionados a esta fecha como chocolates, flores y regalos, quedan totalmente prohibidos en este día.

Finalmente, otro de los países a lo largo del mundo que no suele celebrar el Día de San Valentín es precisamente Malasia, mismo que, desde hace más de dos décadas, tiene prohibido celebrar esta fecha dado que se considera una celebración cristiana, por lo que está totalmente alejada de la cultura musulmana profesada en dichas tierras.

¿En qué países se celebra el Día de San Valentín, pero no el 14 de febrero?

Existen países, como Brasil, que sí celebra el Día del Amor y la Amistad pero que no lo hace precisamente el 14 de febrero , siendo su día predilecto el 12 de junio. Un ejemplo similar ocurre con Colombia, lugar en donde esta celebración se lleva a cabo el tercer sábado de septiembre; es decir, muy lejos de la fecha “oficial”.