4 opciones para reemplazar el toallero de tu baño por soluciones más limpias y elegantes

Al remodelar una casa, hay veces en las que el baño pasa desapercibido y terminan descuidándose ciertos aspectos que tienen la capacidad de mejorar la vista al instante. Es el caso del toallero tradicional, que aunque es muy funcional, hay veces en las que termina viéndose anticuado y hasta podría terminar acumulando la humedad del ambiente, por lo que lo ideal es apostar por nuevos modelos.

¿Qué tipo de toallero está en tendencia? Opciones que sí se ven sofisticadas en el baño

Estructura de metal estilo escalera . Quita el toallero básico del baño y prueba con un diseño de aluminio empotrado a la pared con estructura tipo escalera. Además de verse moderno y aesthetic, su forma permite que las toallas se ventilen mejor porque hay mayor espacio y permite poner otros artículos para tener a la mano durante la ducha, lo que te hará sentir como si estuvieras en un spa.

4 diseños de toallero para el baño que se ven sofisticados y son muy funcionales|Pinterest

. Quita el y prueba con un diseño de aluminio empotrado a la pared con estructura tipo escalera. Además de verse moderno y aesthetic, su forma permite que las toallas se ventilen mejor porque hay mayor espacio y permite poner otros artículos para tener a la mano durante la ducha, lo que te hará sentir como si estuvieras en un spa. Toallero vertical en el piso . Si buscas una opción más minimalista pero que no se vea aburrida, entonces te conviene el modelo de toallero vertical que va situado en el piso del baño . Está hecho de metal y el color puede modificarse según la gama de colores que predomine en la decoración original.

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. Si buscas una opción más minimalista pero que no se vea aburrida, entonces te conviene . Está hecho de metal y el color puede modificarse según la gama de colores que predomine en la decoración original. Ganchos individuales en la pared . Para mantener el orden en este lugar todo el tiempo y evitar las confusiones con las toallas, está la opción de instalar ganchos individuales en una parte estratégica de las paredes . El propósito de estos aditamentos es que cada integrante de la familia tenga su lugar designado y hacer todo más funcional.

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. Para mantener el orden en este lugar todo el tiempo y evitar las confusiones con las toallas, está la opción de . El propósito de estos aditamentos es que cada integrante de la familia tenga su lugar designado y hacer todo más funcional. Cestos de mimbre como toallero para el baño. En caso de que ya tengas días específicos para lavar los artículos de baño, recurre a los cestos de mimbre para que todos echen ahí las toallas sucias. De esta manera te será más fácil recolectarlas para la limpieza y no guardarán la humedad que hay por el vapor o el agua.

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Cuidar hasta el más mínimo detalle en la decoración de tu baño es una excelente alternativa para hacer que todo tu hogar luzca sofisticado y sea funcional. Por si fuera poco, el toallero no suele ser costoso, así que reemplazar los diseños viejos no implicará gastos fuertes en tu renovación.