TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego te invitan a vivir una gran experiencia con MEGADETH
Este 11 de mayo, la Arena Ciudad de México será el escenario de una noche épica ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!
Este 11 Mayo, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para cantar a todo pulmón los grandes éxitos de MEGADETH. ¡Y tenemos pases dobles para ti!
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