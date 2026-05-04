El Pueblo Mágico cerca de CDMX que tiene un clima fresco incluso en temporada de calor: todos quieren vivir allí

Huasca de Ocampo es un Pueblo Mágico con clima agradable incluso en temporada de calor, ya que rara vez supera los 30 grados en sus días más intensos. Lo mejor de todo es que está muy cerca de la CDMX, por lo que muchas personas lo eligen para escapar del concreto , la contaminación y respirar con tranquilidad durante varios días.

¿Qué hacer en Huasca de Ocampo, Pueblo Mágico?

En Huasca de Ocampo puedes disfrutar una gran variedad de actividades en contacto con la naturaleza. No por nada, el significado de su nombre es “lugar de regocijo o alegría”.

En Huasca de Ocampo hay mucho qué hacer. Mira la lista abajo.|(SECTUR)

De acuerdo con México Desconocido y la Secretaría de Turismo, estos son sus principales atractivos:

Prismas Basálticos: columnas naturales de piedra consideradas una maravilla natural .

. Museo de los Duendes: un sitio lleno de misterio donde se cree en la existencia de estas pequeñas criaturas .

. Hacienda de Santa María Regla: antiguo centro minero de plata, hoy convertido en un espacio turístico y restaurante .

. Parque Ecoturístico Bosque de las Truchas: ideal para pescar y pasar una tarde relajante junto al lago .

. Iglesia de San Juan Bautista: el templo más importante del pueblo, lleno de historia .

. Bosque de las Truchas: un parque acuático rodeado de naturaleza .

. El Huariche: centro turístico perfecto para convivir y desconectarte en medio del entorno natural.

¿Cómo es el clima en Huasca de Ocampo?

En Huasca de Ocampo, el clima se mantiene fresco y agradable durante la mayor parte del año. En mayo, por ejemplo, la temperatura no suele superar los 31 grados, lo que lo convierte en un destino ideal para escapar del calor extremo. Según Meteored México, a partir de este viernes 8 de mayo, la temperatura máxima rondará los 24 grados.

El Pueblo Mágico Huasca de Ocampo tiene un clima fresco.|(SECTUR)

La mejor temporada para visitarlo es durante celebraciones como:

Fiesta de Reyes (3 al 8 de enero)

Festival Nacional del Folclor (3 de marzo)

Semana Santa

Fiesta de San Juan Bautista (24 de junio)

Fiestas de la Virgen (11 al 13 de diciembre)

¿Cómo llegar a Huasca de Ocampo desde CDMX, con y sin auto?

Llegar a Huasca de Ocampo es muy sencillo desde la CDMX. El trayecto en auto toma aproximadamente dos horas por la autopista México–Pachuca, considerando que hay peajes en la ruta.

Si viajas en transporte público, puedes tomar un autobús desde la Central del Norte o desde TAPO. Ambas terminales están conectadas por el Metro de la Ciudad de México, específicamente en la Línea 5 y la Línea 1 (rosa), así como la Línea B. Es una opción accesible y práctica para una escapada de fin de semana.