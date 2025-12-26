inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas

Si buscas diseños elegantes sin esfuerzo, estas propuestas de uñas equilibran estilo y simplicidad. Colores, detalles y acabados que realzan tu manicure en toda ocasión.

Estas ideas de uñas gelish son perfectas para esta época del año y te servirán para quedar estética y elegante.
Estas ideas de uñas gelish son perfectas para esta época del año y te servirán para quedar estética y elegante.|Fuente: Canva
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Agostina Olguín | DR

Las uñas gelish se convierten en una gran aliada para lucir un manicure impecable y llamativo, sobre todo en esta época marcada por reencuentros, celebraciones, fiestas y despedidas. Su brillo, duración y prolijidad hacen que tus manos se vean cuidadas por más tiempo.

Por eso, si estás buscando diseños simples , fáciles de combinar y con ese toque especial que suma estilo sin exagerar, estas propuestas pueden servirte como fuente de inspiración y ayudarte a elegir un look con personalidad propia.

  1. Francesa reinventada
    La francesa clásica se anima a salir de lo tradicional con puntas de colores, líneas onduladas o combinaciones inesperadas. Queda increíble en tonos fucsia, verde o azul pastel y es ideal para usar tanto en la oficina como en eventos relajados donde quieres algo elegante, pero con onda.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Canva
  2. Efecto glazed donut
    Este diseño es puro brillo sutil. Uñas translúcidas con efecto perlado que quedan perfectas con looks minimalistas, outfits claros o joyería dorada. Ideal para bodas, eventos elegantes o para quienes aman verse lindas sin exagerar el color.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  3. Diseño mármol artístico
    El marmolado suma sofisticación sin esfuerzo. Funciona muy bien en blanco, nude, gris o negro con vetas doradas. Es ideal para ocasiones especiales o para elevar un outfit simple como jeans y blazer con un detalle chic en las manos.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  4. Minimal con líneas finas
    Base nude o lechosa con líneas delicadas en negro, blanco o metalizadas. Es un diseño versátil que combina con todo y queda genial para el día a día. Perfecto si te gusta lo moderno, limpio y elegante sin llamar demasiado la atención.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  5. Uñas aura o difuminadas
    Este diseño tiene un efecto suave y soñador. Los tonos rosa, lila, durazno o celeste son los más usados. Van perfecto con looks relajados, outfits románticos o para épocas de verano y primavera donde todo se ve más liviano.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  6. Brillo encapsulado
    Ideal para quienes aman el brillo pero con estilo. Glitter o foil atrapado dentro del gelish que no resulta exagerado. Queda hermoso con tonos transparentes o nude y es perfecto para fiestas, salidas nocturnas o celebraciones especiales.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  7. Animal print sutil
    El animal print se vuelve elegante cuando se usa en tonos suaves como beige, marrón claro o rosa viejo. Es ideal para darle personalidad a un look básico y queda increíble con ropa neutra, cuero o jeans.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  8. Diseño abstracto
    Formas libres, manchas y colores que no siguen reglas. Ideal si te gusta lo artístico y original. Combina muy bien con outfits monocromos y queda genial en tonos tierra, pastel o contrastes fuertes según qué tan llamativa quieras verte.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  9. Efecto espejo o cromado
    Uñas que no pasan desapercibidas. Plateado, dorado o rosé son los más elegidos. Son mágicas para la noche, eventos especiales o cuando deseas que tus manos sean protagonistas. Quedan increíbles con looks negros o total white.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  10. Flores delicadas
    Diseños florales pequeños sobre bases claras que aportan dulzura sin ser infantiles. Funcionan perfecto para primavera, eventos de día o vacaciones. Los tonos rosa, blanco y lavanda son los más lindos para este estilo.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas|Fuente: Pinterest
  11. Uñas jelly
    Translúcidas y con efecto caramelo, son divertidas y súper frescas. Ideales para el verano, viajes o looks relajados. Los tonos rojo cereza, coral y rosa chicle son los más usados y quedan increíbles con piel bronceada.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  12. Diseño negative space
    Parte de la uña queda al natural, lo que da un efecto moderno y canchero. Combina con todo y es ideal si buscas algo distinto pero fácil de mantener. Funciona muy bien con líneas negras, blancas o detalles metálicos.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  13. Francesa doble
    Una vuelta divertida a la francesa tradicional. Dos líneas finas en la punta, en distintos colores o acabados. Soñado para quienes quieren algo clásico pero con un twist. Queda hermosa en nude con blanco y dorado o tonos pastel.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas-|Fuente: Pinterest
  14. Texturas 3D suaves
    Relieves sutiles como ondas o gotas que se sienten al tacto. Es un diseño original que suma dimensión sin exagerar. Ideal para ocasiones especiales o para quienes buscan algo distinto sin recurrir a mucho color.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  15. Inspiración galaxia
    Azules, violetas y destellos plateados que recuerdan al espacio. Perfectas para la noche, recitales o salidas donde quieres un diseño llamativo. Combinan genial con looks oscuros y accesorios plateados.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  16. Monocromía con acento
    Todas las uñas de un mismo color y una uña protagonista con brillo o diseño. Ideal si te gusta lo simple pero no aburrido. Funciona con cualquier tono y es perfecta para el día a día o eventos donde buscas equilibrio.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
  17. Diseño geométrico
    Líneas, formas y contrastes bien definidos que aportan un look moderno y prolijo. Ideal para quienes aman lo gráfico y ordenado. Queda increíble en blanco y negro, nude con dorado o combinaciones neutras.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.
    17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.|Fuente: Pinterest
Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO