17 ideas de gelish bonitas y sencillas: tus manos se verán caras y hermosas.

Las uñas gelish se convierten en una gran aliada para lucir un manicure impecable y llamativo, sobre todo en esta época marcada por reencuentros, celebraciones, fiestas y despedidas. Su brillo, duración y prolijidad hacen que tus manos se vean cuidadas por más tiempo.

Por eso, si estás buscando diseños simples , fáciles de combinar y con ese toque especial que suma estilo sin exagerar, estas propuestas pueden servirte como fuente de inspiración y ayudarte a elegir un look con personalidad propia.

