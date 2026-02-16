Fácil y sencillo: Estos son los 2 ingredientes que te ayudan a eliminar la humedad de tu hogar

La temporada de frío por la que México atraviesa ha hecho que algunas casas al interior del país sufran estragos importantes que suelen generar conflictos a mediano y largo plazo. Un ejemplo de lo anterior es precisamente la humedad, la cual se impregna en tu hogar generando malos olores en la misma.

Las bajas temperaturas suelen generar un periodo de humedad que se puede presentar con fuerza en tu hogar si es que esta no cuenta con el acondicionamiento idóneo para ello. Ante tal situación, existe un método fácil y sencillo que te ayudará a terminar con la humedad de tu casa y que solamente utiliza 2 ingredientes.

¿Cuál es el método con el que eliminarás la humedad de tu hogar?

El Heraldo de México establece que existe un truco económico y sencillo en el que, con romero y sal gruesa, resulta posible mejorar el ambiente de tu hogar a través de la disminución de la sensación de humedad, principalmente en los espacios más pequeños de la casa que son en donde esta se suele establecer.

Te puede interesar: ¿Cómo eliminar la humedad de tus paredes?

Este método consiste en colocar ramas de romero fresco y sal gruesa en un frasco de vidrio abierto, mismo que se deja en las zonas con nula ventilación de tu hogar. Cabe decir que las propiedades naturales de los ingredientes son lo que ayudará a terminar la humedad, sobre todo por la capacidad del romero de aportar un aroma fresco al ambiente.

En esencia, este truco funciona como una especie de perfume en el aire, el cual mejora la percepción olfativa de tu hogar mientras reduce la sensación de humedad. Además, el romero tiene la capacidad de dispersar su aroma sin la necesidad de que adquieras productos químicos, los cuales, además de peligrosos, son costosos.

¿En dónde se suele presentar la humedad en tu hogar?

Ten en cuenta que los estragos de la humedad se suelen presentar principalmente en apartados como las ventanas, las paredes, las puertas y, a su vez, la ropa que utilizas cotidianamente. La principal característica de la humedad es su persistente olor, mismo que tienes que identificar al momento de buscar terminar con ella.