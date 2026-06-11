¿Ya superó a Peso Pluma? Kenia Os aparece en video VIRAL junto a Alejandro Speitzer en el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026

La gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ha dejado momentos únicos, emotivos y sorprendentes, y uno de los que más ha dado de qué hablar es la aparición de Kenia Os, presencia que ha encendido todo tipo de rumores debido a una serie de imágenes en las que se le vio compartir un momento con Alejandro Speitzer

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¿Qué pasó entre Kenia Os y Alejandro Speitzer?

De acuerdo a lo que se ha revelado, fue gracias a un video subido por el creador de contenido Juanpa Zurita, sobre la celebración del primer gol de México, en el que de fondo se puede ver a Kenia Os compartiendo "miradas extrañas" con Alejandro Speitzer. No obstante, dentro de la conversación digital, se ha señalado que esta no es la primera vez que se les ve juntos y compartiendo "mirdas".

Es gracias a este corto video que las especulaciones y teorías han comenzado a circular sobre el nuevo romance de la cantante con el actor productor mexicano.

¿Qué pasó entre Kenia Os y Peso Pluma?

Recientemente se confirmó que Kenia Os y Peso Pluma habrían terminado su noviazgo después de poco más de un año y cuatro meses. La decisión se reveló después de que ambos colocaran un mensaje en sus redes sociales en donde confirmaban que la ruptura se llevó a cabo dentro de un marco de buenos términos y respeto mutuo.

¿Quién es Alejandro Speitzer?

Alejandro Speitzer, nacido en Culiacán, Sinaloa, es un actor y productor que ha sobresalido dentro del teatro, cine y televisión, protagonizando grandes producciones de streaming como Alguien tiene que morir (dirigida por Manolo Caro) o el thriller Oscuro Deseo. El joven nacido en 1995 ha logrado consolidar una exitosa carrera en tan solo 5 años debajo de los reflectores.