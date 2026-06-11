Tablas de multiplicar de Labubu: 5 ideas para aprender con los monstruos más adorables y que aparecieron en la inauguración del Mundial 2026

Estamos muy cerca de que inicien las vacaciones de verano, y para muchos niños podría ser una gran oportunidad de aprendizaje con rumbo hacia el próximo ciclo escolar. Si tienes hijos o sobrinos que cursen la primaria, les van a encantar las ideas de tablas de multiplicar de Labubu que aquí te compartiremos.

Los icónicos Labubu, muñecos que se volvieron virales y has visto por todos lados en el último par de años, tuvieron una aparición en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

5 ideas de tablas de multiplicar de Labubu

1. Con los colores del arcoíris

Comenzamos la lista con una plantilla de tablas de multiplicar de Labubu con formato de tarjetas, ideales para imprimir, plastificar y armar en forma de llavero que los niños puedan llevar a todos lados. Este diseño va del 2 al 10, y cada tabla tiene a una figura vestida de color distinto.

2. Tabla pitagórica

La llamada tabla pitagórica resulta una forma muy distinta de aprenderte las multiplicaciones más básicas, pero para muchos niños puede resultar más atractiva y fácil de memorizar que los diseños convencionales. Aquí tenemos un ejemplo que está dedicado a la estética de los Labubu.

3. En tonos pastel

Nos encantó esta plantilla por sus tonos pastel y su estilo tierno, que contrasta perfectamente con la naturaleza traviesa y aparentemente "malvada" de los Labubu.

4. Tablas de multiplicar de Labubu, para hacer un cartel

Si prefieres un diseño para imprimir que tenga las tablas de multiplicar con mayor tamaño, aquí te compartimos una hermosa plantilla; puedes usarla para hacer un cartel o agregarla a una carpeta. Además, ¿ya viste el Labubu vestido de Stitch y el que tiene un disfraz de Lotso?

5. Con fondo blanco

La última opción de nuestro listado tiene un fondo neutro y una combinación de colores mucho más sencilla, en azul y rosa. Las tablas van del 2 al 9, y en cada una de las tarjetas se llega hasta el número 12.