Cómo combinar baggy jeans, el tipo de pantalón que llevó Belinda a la inauguración del Mundial 2026

Se sabe que Belinda impone moda, no importa cuándo digamos esto. No podía ser la excepción en el caso del outfit que eligió para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; consistió en un par de baggy jeans brillantes y en un top rosa. A continuación te hablaremos sobre cómo combinar este tipo de pantalones y a quién le favorecen.

Belinda usó unos baggy jeans que estaban intervenidos con cristales; era una pieza con degradado en colores azul y rosa, además de corte a la cadera.

Cómo combinar baggy jeans como los de Belinda

Básicamente, los baggy jeans se caracterizan por quedar sueltos y tener una silueta relajada, que remite muchísimo a los años noventa. Pueden llegarte a la cadera o la cintura, dependiendo de tus preferencias.

La opción más clásica para combinar baggy jeans consiste en buscar un equilibrio con las proporciones: si llevas pantalones holgados, puedes usar prendas más ajustadas o que definan tu silueta en la parte de arriba, así como le hizo Belinda para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ejemplo, puedes ponerte un top ceñido con un blazer elegante, o una camiseta ajustada para un look más casual y desenfadado.

Por otro lado, puede resultar muy cool que las prendas de arriba también sean oversized. Por ejemplo, queda muy bien con un abrigo largo y dramático en temporada de frío, o con una chamarra de mezclilla que tenga volumen.

Se considera que los baggy jeans son un corte favorecedor para casi todas las mujeres, por su versatilidad que permite jugar con las proporciones. Recordemos que los pantalones que llegan hasta la cintura son particularmente favorecedores para las mujeres bajitas que quieran alargar su figura y para quienes tienen el torso largo; es una silueta favorita de quienes tienen cuerpo curvy.

Por el contrario, muchas mujeres con el torso corto o con piernas largas pueden encontrar más favorecedores los cortes a la cadera. Sin embargo, todo depende del gusto personal.