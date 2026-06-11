La Chef Isabel Carvajal comparte su receta de pasta a la marinera como la hizo en MasterChef 24/7

Esta propuesta culinaria para preparar pasta a la marinera se alinea con la filosofía de cocina que promueve la creatividad y el respeto por los ingredientes, conceptos que han sido recurrentes en MasterChef 24/7. Además, recetas de este tipo reflejan técnicas y consejos que chefs reconocidos, como la "Maestra del fuego" Isabel Carvajal, suelen compartir para obtener resultados profesionales desde casa.

La receta de pasta a la marinera de la Chef Carvajal en MasterChef 24/7

Los platillos inspirados en la cocina mediterránea continúan ganando popularidad entre quienes buscan opciones llenas de sabor y frescura. En esta ocasión, una exquisita pasta con productos del mar se convierte en la protagonista gracias a su combinación. "Así preparé una de mis pastas favoritas en la clase de @masterchefmx", escribió la "Maestra del fuego" para acompañar la publicación en la que compartió la receta de pasta a la marinera.

Ingredientes:



400 g de linguine o espagueti

250 g de camarón limpio

300 g de almejas

250 g de mejillones

200 g de sepia o calamar en trozos

4 cucharadas de mantequilla Iberia Ajo y Cebolla

3 jitomates maduros picados

1/2 taza de vino blanco

1 cucharadita de hojuelas de chile seco

Perejil y albahaca fresca

50 g de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Cocina la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Reserva un poco del agua de cocción. En una sartén amplia derrite la mantequilla Iberia Ajo y Cebolla. Agrega la sepia o calamar y cocina durante 2 minutos. Incorpora los camarones y cocina 1 minuto más. Añade los jitomates picados y sofríe hasta que comiencen a deshacerse. Vierte el vino blanco y deja reducir durante 3 minutos. Agrega las almejas y los mejillones. Tapa la sartén y cocina hasta que se abran. Incorpora la pasta cocida y mezcla suavemente. Si es necesario, añade un poco del agua de cocción para obtener una salsa ligera y brillante. Ajusta de sal y pimienta. Termina con perejil, albahaca fresca y queso parmesano. Sirve inmediatamente.

El consejo de la "Maestra del fuego" de MasrerChef México 2026

La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 explicó en su publicación que la clave de una buena pasta a la marinera es no sobrecocinar los mariscos. "Añade cada tipo según su tiempo de cocción para que queden jugosos. El agua de cocción de la pasta es tu mejor aliada para lograr una salsa sedosa que envuelva cada ingrediente", agregó.

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