7 claves del “Toasty Makeup” para ojos marrones y avellana

Durante esta temporada de verano de 2026 existe un auge de las tendencias cromáticas inspiradas en tonalidades cálidas e invernales, se trata del Toasty Makeup o maquillaje tostado, que es una de las propuestas más sofisticadas del año.

La estética está inspirada en los colores ricos y reconfortantes que encontramos en los alimentos tostados, tales como el café, el caramelo, la canela o la nuez moscada.

Los expertos en belleza aseguran que al aplicarse en la mirada, este enfoque monocromático y ahumado se convierte en la herramienta definitiva para potenciar los ojos marrones y avellana que tienen subtonos amarillos, cobres y verdosos.

Las 7 claves del Toasty Maekup para ojos avellana y marrones

Base de transición en tono ámbar o canela

El primer paso define la calidez del diseño y prepara el párpado para la profundidad. Para aplicarlo debes difuminar una sombra mate en un tono marrón anaranjado, canela o ámbar en toda la cuenca del ojo.

Construye profundidad

No utilices negro puro para dar profundidad, prefiere un marrón espresso que deberás aplicar en la uve externa del ojo y al ras de las pestañas.

El maquillaje natural que ayuda a resaltar los ojos avellana|Pinterest

Punto de luz satinado

Usa un tono bronce o caramelo para agregar contraste de texturas, presiona una sombra con acabado metalizado fino o satinado en el centro del párpado móvil, utilizando la yema del dedo.

Delineado difuminado con lápiz

Traza una línea con un lápiz de ojos marrón cremoso cerca de las pestañas superiores e inferiores y difumínala de inmediato con una brocha tipo lápiz.

Destaca el lagrimal con un destello champaña

El toque final de la iluminación, coloca una pizca de iluminador o sombra champaña con subtono dorado justo en el punto del lagrimal.

Sombras en el párpado inferior para un balance total

Conecta la sombra canela de la cuenca barriéndola suavemente por debajo de las pestañas inferiores, uniendo el trazo con la esquina exterior.

Máscara de pestañas café oscuro

El contraste final que define y limpia la calidez del párpado, Enfócate en peinar las pestañas exteriores hacia afuera para un efecto almendrado.

