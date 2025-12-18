La llegada de la Navidad nos invita a salir de la rutina y permitirnos pequeños placeres que durante el año no siempre nos damos. Mesas llenas de comidas exquisitas, postres especiales y brindis con bebidas que no solemos elegir forman parte de ese clima único, donde todo se vuelve un poco más mágico, relajado y festivo, ideal para compartir y disfrutar sin apuros. Ese mismo espíritu también se refleja en las uñas.

Esta época es perfecta para animarse a tonos, detalles y estilos diferentes, incluso aquellos que durante el resto del año no sueles elegir. Brillos sutiles, colores intensos o combinaciones inesperadas encuentran su mejor momento ahora. Para no dejar pasar la oportunidad de vivir la temporada al máximo, estos diseños y paletas festivas pueden inspirarte a realzar tus manos, expresar tu personalidad y sumar un toque especial, original y encantador a cada look.

23 modelos de uñas navideñas elegantes y sencillas: puedes usarlas en cortas o largas y se ven preciosas|Fuente: Pinterest

¿Qué tipo de diseños se usan más en las uñas durante Navidad?

Las uñas de Navidad son la excusa perfecta para animarse a manicuras más atrevidas y originales, donde los colores intensos, las texturas especiales y los efectos luminosos toman protagonismo. En esta época, las manos se convierten en un complemento clave del look festivo, capaz de elevar cualquier outfit con un detalle cuidado y con estilo. Según Manicura24, hay varios estilos que se posicionan en el centro de la escena.

