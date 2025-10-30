Estos son los 3 balnearios de Hidalgo mejor calificados en Google ideales para visitar el fin de semana

Siempre que el fin de semana se acerca, surge la cosquillita de poder realizar una salida exprés a alguno de los estados aledaños a la Ciudad de México. Por ello, este artículo recauda la información proporcionada por Google para saber cuáles son los 3 mejores balnearios que hay en el estado de Hidalgo. Por ello, toma nota y elige cuál será el mejor destino para ti y tu familia.

¿Cuáles son los 3 mejores balnearios de Hidalgo, según Google?

El estado en cuestión tiene historia y fama de tener zonas turísticas hermosas. Por ello, se deben agregar estos espacios para las oportunidades de visita, pues la primera opción es ampliamente conocida por todos. Y es que lo dicho por Google indica que los mejores balnearios de Hidalgo son Las Grutas de Tolantongo, el Balneario Dios Padre y el Balneario el Geiser.

Las Grutas de Tolantongo - Este sitio tiene mucha fama alrededor al ser un lugar con aguas termales color turquesa. Además hay grutas, cascadas, un río tirolesa y oportunidad para hospedarse y acampar.

Balneario Dios Padre - Esta otra oportunidad se encuentra en Ixmiquilpan y es un lugar famoso por sus aguas termales que alcanzan temperaturas de hasta 36 grados centígrados.

Balneario El Geiser - Y la tercera opción que da Google es el espacio que se encuentra en Tecozautla, mismo que ofrece un ambiente lleno de particularidades al ser único en su especie en LATAM. Allí hay un imponente respiradero volcánico de donde salen vapores naturales que se indican como curativos para problemas de articulaciones.

¿Cuál es el precio para entrar a estos balnearios en Hidalgo?

Los precios son bastante accesibles para toda la familia y realmente el gasto dependerá de las actividades que se quieran realizar. En el caso de las Grutas, la entrada está en 230 pesos, aproximadamente. Para acceder al Balneario Dios Padre se requerirán 200 pesos cerrados y en el caso del Balneario El Geiser el costo del boleto es de 220 pesos.