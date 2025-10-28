Estos son los 3 balnearios de Morelos mejor calificados en Google ideales para visitar el fin de semana

Al igual que estados como Hidalgo o Puebla, Morelos ofrece un abanico de opciones para disfrutar balnearios de aguas cálidas durante el otoño e invierno. Algunos de ellos han sido calificados de manera muy positiva por los usuarios de Google.

Conoce cuáles son los balnearios de aguas termales de Morelos que ofrecen seguridad, precios accesibles y calidad en el servicio. Estos son los lugares mejor calificados por los visitantes.

Los mejores balnearios de aguas termales en Morelos, según las calificaciones de los visitantes en Google

Los siguientes sitios son los mejores calificados por los visitantes en Google, además de lugares populares como Los Amantes, Ex Hacienda Temixco, Balneario Ejidal El Bosque, Santa Isabel, Las Termas y Los Cascabeles. Estos balnearios son dignos de conocer en familia, solo o en pareja.

Las Estacas

Este establecimiento se encuentra en el municipio de Tlaltizapán. Las Estacas destaca por su parque acuático que cuenta con zonas de esnórquel, buceo y recorridos en kayak. Además cuenta con zona de camping, spa ecológico y espacio de relajación para todos los integrantes de la familia. El precio de entrada es de 550 pesos para adultos y 350 pesos para menores de 1.25 metros de altura.

Hurricane Harbor (Six Flags)

Six Flags, más conocido como Hurricane Harbor, es un parque acuático ubicado en Oaxtepec. Aquí se pueden disfrutar divertidos momentos en toboganes extremos, albercas de olas, zonas para niños y río lento, entre otras atracciones. El precio del boleto de entrada va desde los 450 pesos (un día) hasta los 500 pesos (dependiendo de la edad y estatura de los visitantes).

El Rollo

Este balneario es uno de los más antiguos del estado de Morelos, pero es uno de los mejor calificados. El Rollo (ubicado en el municipio de Tlaquiltenango) cuenta con divertidos toboganes, alberca de olas y zonas infantiles. Su precio de entrada varía según los días que los visitantes elijan quedarse. Para niños parte desde 230 pesos y para adultos desde 440 pesos.