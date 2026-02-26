Feng Shui pide NO tener estas 3 plantas dentro de casa porque generan bloqueos energéticos

En días pasados hemos hablado respecto a las plantas o las macetas que atraen la buena energía y la abundancia a tu hogar, motivo por el cual se recomienda tener dentro del mismo. Ahora, el Feng Shui ha dado vuelta a la hoja y, en consecuencia, ha revelado qué plantas no son recomendables para tener dentro de tu casa.

Estas 3 plantas, aunque se han vuelto las favoritas de miles de personas, cuentan con algunos bloqueos energéticos que impiden que la buena vibra y el Chi deambule por el resto de tu hogar, haciendo que esta se quede estancada solo en un espacio del mismo. Por tal motivo, es preciso que conozcas más respecto a lo dicho por el Feng Shui.

¿Qué plantas no debes tener dentro de tu hogar, según el Feng Shui?

Lo primero que debes saber es que el Feng Shui es una disciplina que viene de Asia y que, entre sus características, busca armonizar los espacios de tu hogar a fin de favorecer el bienestar, la abundancia y la salud en el mismo. En ese aspecto, existen plantas que, particularmente, no se recomienda tener debido a sus funciones.

La filosofía china recomienda no tener cactus o plantas con espinas dentro del hogar, pues estas pueden ser portadoras de energía negativa o agresiva debido a su forma. Del mismo modo, las plantas trepadoras pueden representar cargas energéticas, así como una sensación de opresión que no es bien recibida en la casa.

Finalmente, el Feng Shui tampoco recomienda tener plantas secas o artificiales dado que estas simbolizan el estancamiento, así como la energía retenida en el hogar. Recuerda que, además, este tipo de plantas suelen vincularse con bloqueos energéticos, así como una sensación de incomodidad y tensiones en el aspecto emocional.

¿Cuál es la relación entre el Feng Shui y las plantas?

De acuerdo con los expertos en Feng Shui, existen algunas plantas que, gracias a la madera, pueden representar un vínculo de expansión, crecimiento y estabilidad mediante el equilibrio, lo cual ayuda a favorecer el entorno personal y la creatividad de quienes viven en el hogar. ¡No olvides esta información al momento de adquirir una!