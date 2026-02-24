¡Presta atención! 3 señales que revelan que una persona te tiene envidia

La envidia se ha convertido en una de las emociones más tristes, criticadas y, a su vez, estudiadas dentro de un ambiente social a través de la personalidad de cada una de las personas, misma que, si no se controla a tiempo, puede generar algunos conflictos mayúsculos. Ahora bien, ¿qué señales indican que alguien te tiene envidia, según la psicología?

Ya sea en tu ambiente laboral, en la escuela, en tu entorno social o en cualquier apartado, incluso familiar, la realidad es que la envidia se ha vuelto una emoción por demás común y cada vez más presente entre las personas. Ante ello, la psicología ha identificado hasta 3 señales que debes tener en cuenta en torno a tu círculo cercano.

¿Qué señales indican que alguien te tiene envidia, según la psicología?

Críticas constantes: Se trata de uno de los indicadores más constantes de que alguien te tiene envidia, pues no es más que una crítica dura y constante en torno a menospreciar los logros que has obtenido en el pasado mediante comentarios pasivo - agresivos como “eso que alcanzaste no es tan difícil de lograr”.

Te puede interesar: ¿Cómo alejar las envidias de tu vecino con este ritual?

Comentarios tuyos a terceras personas : Bajo esta misma línea, expertos en psicología mencionan que la propagación de información que has compartido mediante terceras personas que no conocen tu contexto también es una de las señales de personas que te tienen cierto nivel de envidia.

: Bajo esta misma línea, expertos en mencionan que la propagación de información que has compartido mediante terceras personas que no conocen tu contexto también es una de las señales de personas que te tienen cierto nivel de envidia. Desinterés por celebrar tus logros: Las personas envidiosas tienen como una de sus características principales el desinterés o el poco deseo de alegría que tienen por otra persona que ha logrado alcanzar un objetivo. Cabe decir que este comportamiento no solo refleja inseguridad, sino comparación máxima con los demás.

¿Cómo se manifiesta la envidia?

Debes tener en cuenta que, de acuerdo con los expertos en psicología, la envidia se suele presentar en pequeños comentarios o acciones que las personas realizan contigo con el objetivo de minimizar tus logros, un hecho que no solo abunda en el apartado laboral sino que, incluso, se puede presenciar en la misma familia.