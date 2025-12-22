Este es el truco infalible para alargar tus pestañas naturales en casa

Muchas quisiéramos tener unas pestañas naturales que fueran largas, dando ese efecto de postizas; lamentablemente, pocas nacimos con esa posibilidad. Por suerte, en la actualidad es posible lograr esos efectos con la aplicación de ciertos remedios caseros, aplicando tips que a mujeres les han sido de gran utilidad.

Es así que te vamos a compartir un truco infalible que no debes dejar pasar, el cual puedes hacer en casa y emplear para tener una mirada de impacto; descubre en qué consiste para que lo pongas a prueba.

¿Qué hacer para tener las pestañas más largas?

En la actualidad, existen todo tipo de consejos para alargar las pestañas naturales, pero solamente algunos de ellos tienen el efecto que deseamos. El creador de contenido Faed Magal, quien comparte videos sobre el cuidado del pelo y las pestañas, compartió el truco infalible para tener una mirada de impacto desde casa; solamente hay que hacer lo siguiente:

En una olla colocamos un vaso de agua purificada, 3 cucharadas de linaza y una rama de romero. Llevamos a la estufa y dejamos hervir a fuego bajo; debe estar tapado. Estará listo cuando la preparación adquiera una consistencia gelatinosa. Dejamos hervir por 20 minutos. Pasado el tiempo, sacamos del fuego. Inmediatamente se recomienda colarlo, ya que al enfriarse, se hace gelatinosa y es más difícil de retirar. Coloca en un envase de vidrio. Aplica el producto con ayuda de un pequeño cepillo en cejas y pestañas.

Aunque es un truco infalible para alargar las pestañas naturales que muchas personas han empleado, te pedimos que siempre consultes con tu dermatólogo, en especial si padeces problemas en la piel; así evitarás vivir cualquier tipo de inconveniente al respecto.

¿Por qué casi no tengo pestañas?

Hay mujeres que detallan que tienen pocas pestañas o que son muy delgadas. El portal del doctor John W. Murrell explica que uno de los factores más comunes es el envejecimiento; la edad tiende a afectar el crecimiento del cabello y las pestañas.

Otra situación que genera su caída o texturas más delgadas suelen ser desequilibrios hormonales como la tiroides o la menopausia. Por eso, antes de usar el remedio en casa , se recomienda acudir a un especialista para conocer la razón de su caída.