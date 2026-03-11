¿Tienes diabetes? Estos son los 4 hábitos diarios que debes seguir para controlarla
La diabetes es una de las enfermedades más comunes que hay en México, por lo que aquí conocerás una lista de hábitos diarios que debes hacer para controlarla.
Son más de 14 millones de personas las que, de acuerdo con una encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México (ENSANUT), padecen de diabetes de diferentes tipos. Ante esta delicada situación, luce fundamental que te cuides prácticamente todo el tiempo, y qué mejor que hacerlo a través de estos 4 hábitos diarios.
La diabetes es una enfermedad que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, y si bien esta ataca a personas con una edad avanzada, también puede afectar a niños, adolescentes o adultos jóvenes debido a sus dietas alimenticias. Por tal motivo, es preciso que tomes en cuenta estos hábitos diarios para que puedas controlarla.
¿Cuáles son los hábitos diarios que te ayudarán a controlar la diabetes?
- No disminuyas el tratamiento: Por increíble que parezca, existen personas que tienen diabetes y que no siguen el tratamiento al pie de la letra, lo cual dificulta su revisión y, a su vez, beneficia problemas de salud a corto y mediano plazo.
- Ten una buena dieta alimenticia: Si bien no existe una dieta clara para las personas con diabetes, sí existe un patrón que puedes seguir a través de la ingesta de granos enteros, proteínas magras, verduras y, en adición, grasas saludables.
@diabetes.caremx Te dejo estos consejos prácticos que te ayudarán a que tu glucosa se mantenga estable a lo largo del día: 👉🏻 Duerme bien (al menos 7 horas continuas). 👉🏻 Evita alimentos ultraprocesados. 👉🏻 Has ejercicio regularmente. 👉🏻 Mantén un peso saludable. 👉🏻 Abandona el tabaco. ¿Qué otro consejo te gustaría compartir con nuestra comunidad? Déjamelo en los comentarios. #diabetes #vidasaludable #diabetestipo2 #healthylifestyle #doctoresdeltiktok ♬ sonido original - Dr. Maximiliano García
Te puede interesar: ¿Cómo saber si tu gato tiene diabetes?
- Ten un monitoreo rutinario: Una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes es llevar un registro claro de los niveles de glucosa diario en el cuerpo, esto a fin de compartir el historial con el médico de cabecera de cada persona.
- Haz ejercicio: Se trata de la herramienta más importante que existe para las personas que tienen diabetes, pues cuando los músculos se desarrollan estos trabajan como esponjas, mismas que tienen la cualidad de absorber el azúcar de la sangre.
¿Cuál es la importancia del cuidado de los pies en personas con diabetes?
La Clínica Mayo establece que las personas que tienen diabetes deben revisar constantemente sus pies a fin de no encontrar ampollas, cortes, hinchazón o enrojecimiento. Por tal motivo, se recomienda lavar constantemente estos con agua tibia, secarlos bien y utilizar zapatos cómodos que no lastimen esta zona del cuerpo.