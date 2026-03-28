Entre 1992 y 1993, el Banco de México acuñó la moneda de 10 pesos con centro de plata, por lo que actualmente en el mercado son muy cotizadas y los coleccionistas llegan a pagar un muy buen billete por ellas. Pero si quieres darles un nuevo uso y convertirlas en un accesorio brillante, estas son las mejores 4 ideas para hacerlas en una joya de plata. Así puedes reciclar la ropa vieja que no uses y transformarla en organizadores colgantes para el baño.

De acuerdo con el portal México Desconocido, para identificar si tu dinero tiene plata en el centro, la moneda debe tener la leyenda de “Diez Nuevos Pesos”. Asimismo, su centro es más brillante y el borde dorado es más oscuro. Conoce las 7 ideas para reciclar llantas de carro viejas y hacerlas en algo funcional en el hogar.

Las 4 ideas para transformar las monedas de 10 pesos en joyas

1. Dije personalizado: Date ese lujo que llevas esperando por vario tiempo y hazte un dije muy tuyo. Puedes elegir la inicial de tu letra o llevar un tipo de placa con alguna fecha o personaje grabado.

4 ideas para convertir tu moneda de 10 pesos en una joya de plata|Pinterest

2. Aretes circulares: Un par de aretes tipo botón pueden ser una gran opción. Lo mejor de todo es que puedes grabarlos o elegir el diseño que más te guste.

4 ideas para convertir tu moneda de 10 pesos en una joya de plata|Pinterest

3. Anillo: Un anillo sencillo de plata no se vería nada mal en algunos de tus dedos. Cabe mencionar que también puedes optar por formas o diseños más personalizados, aunque muy posiblemente necesites más de una moneda de 10 pesos.

4 ideas para convertir tu moneda de 10 pesos en una joya de plata|Pinterest

4. Arracada jerezana: Esta artesanía es oriunda de Zacatecas, específicamente del Pueblo Mágico Jerez, y ha traspasado fronteras. Puedes elegir desde la clásica arracada, charms y aretes, por mencionar algunas opciones.

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Cabe mencionar que para convertir tu moneda de 10 pesos en una joya de plata, deberás acudir con un orfebre o joyero para que haga su magia y solo pagar la mano de obra, ya que se requiere de herramienta especializada.