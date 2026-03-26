Las llantas tienen ciertos años y kilómetros de vida para utilizarse en carro, pero pueden tener una segunda oportunidad con estas 7 ideas para hacerlas en algo que funcione en el hogar. Asimismo, ese “gallito” con mil parches también se puede convertir en una nueva manualidad. Así puedes reciclar ropa vieja sin usar máquina de coser.

Con estas ideas no solo tendrás objetos funcionales en tu casa, sino que también aportarás tu granito de arena para no contaminar el medio ambiente. Lo anterior, ya que las llantas de carro terminan desechadas en vertederos ilegales, ríos, arroyos o áreas naturales. Esto afecta al suelo y al agua, ya que los neumáticos liberan sustancias peligrosas cuando comienzan a degradarse. Así puedes reutilizar los CDs de música viejos.

Las ideas para reciclar las llantas de carro

1. Sillón: Para lograr la forma, debes conjuntar varias llantas e instalarles un relleno o almohadas que sirvan para acolchonar tu nuevo sofá.

7 ideas para reciclar llantas de carro viejas y hacerlas algo funcional en el hogar|Pinterest

2. Repisas: De una llanta pueden salir 2 repisas para tu habitación. Lucirá increíble para poner tu colección de autos.

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3. Portaparaguas: Esa llanta con varios parches puede servir para ponerla en el recibidor de la casa y poner los paraguas para tiempo de lluvia. Solo basta con hacerle unos cuantos agujeros al neumático.

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4. Cubierta de escalones: Si cuentas con escalones al aire libre y son resbalosos cuando llueven, una de las soluciones sería cubrirlos con la base de las llantas. No obstante, es un proceso complicado, ya que debes cortar los neumáticos y aplastarlos.

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5. Cajas de almacenamiento: Dile adiós a las cajas clásicas de madera para guardar cosas o documentos importantes y apuéstale a un diseño poco común como lo son las llantas. En la parte superior puedes agregarle una tapa, a fin de que el interior se mantenga cubierto.

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6. Mesa de centro: Si eres fanático de los coches, esta idea es de tu interés. Ojo, el proceso es complicado y necesitarás ayuda de herramienta especializada para lograr incrustar la base de la llanta en una mesa.

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7. Macetas: Las llantas pueden convertirse en macetas grandes. Puedes darle un toque diferente al pintarlas de diferentes colores.