Las “Divas” reaccionan a la decisión de Ramahá para que Michelle lo acompañara en el balcón: “Se llama querer quedar bien”

Luego de una severa llamada de atención por parte de la Chef Zahie Téllez sobre las faltas de respeto de Carmen y Ricardo a los "Maestros del fuego", el momento más inesperado de la intensa batalla por equipos fue la decisión de Ramahá, como capitán del equipo azul, de salvar a Michelle y asegurar su permanencia una semana más en MasterChef 24/7.

De regreso a la vivienda, las "Divas" intercambiaron opiniones sobre la inesperada elección, pero al final coincidieron en que todo se trataría de una estrategia por parte de Ramahá para mejorar su imagen ante el público que sintoniza las galas y la transmisión 24/7 del reality show.

Los cocineros afirmaron sarcásticamente que el momento en que Ramahá salvó a Michelle los hizo llorar; sin embargo, la salvada apuntó que se siente agradecida con el acto de su compañero aunque también dejó ver que se siente confundida con los verdaderos motivos detrás de la decisión.

Luis afirmó que la elección está sustentada en la intención de "querer quedar bien", mientras que Carmen aseguró que ella habría hecho lo mismo que Ramahá, pues si también fuera vista como villana tras haberle arrojado un plato sucio a una "pobre muchachita que anda limpiando todo el día, también la iba a subir al balcón", opinión con la que coincidió Julio.

De cualquier manera, los cocineros se mostraron felices por el resultado que benefició a Michelle y le pidieron que "disfrutara el balcón", a lo que ella contestó que lo haría debido a que se "lo merecía".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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