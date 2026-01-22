46 ideas para remodelar tu casa que no son tan costosas y se ven hermosas: interioristas las recomiendan
Renovar tu casa no tiene que ser caro para verse bien. Existen diseños prácticos que pueden transformar los espacios y darles más modernidad y funcionalidad.
Remodelar tu casa no siempre implica grandes gastos ni obras complicadas. Con algunos cambios estratégicos es posible renovar los espacios y darles un aspecto más bonito, actual y funcional. Estas 46 ideas para modificar tu hogar, recomendadas por interioristas, demuestran que con creatividad y buen gusto se pueden lograr resultados hermosos sin gastar de más.
De acuerdo a expertos de la revista Elle, estos modelos para cambiar parte de tu vivienda te ayudarán a buscar lo fundamental: elegir muebles prácticos, cuidar la iluminación, incorporar espejos que amplíen visualmente el espacio y, sobre todo, sumar colores adecuados.
Las mejores ideas para remodelar tu casa
- Pintar una pared de acento
- Cambiar el color de las puertas
- Renovar las manijas y tiradores
- Colocar vinilos decorativos
- Usar espejos para ampliar espacios
- Cambiar cortinas por modelos más ligeros
- Añadir cojines nuevos
- Reorganizar los muebles
- Cambiar lámparas o focos decorativos
- Usar iluminación cálida
- Colocar repisas flotantes
- Renovar marcos de cuadros
- Integrar plantas de interior
- Cambiar tapetes o alfombras
- Pintar muebles antiguos
- Usar papel tapiz removible
- Cambiar fundas de sillones
- Decorar con canastas
- Incorporar cuadros minimalistas
- Usar aromas para el hogar
- Renovar el respaldo de la cama
- Cambiar ropa de cama
- Colocar ganchos decorativos
- Pintar azulejos con pintura especial
- Usar adhesivos tipo mosaico
- Cambiar el grifo del baño
- Añadir un espejo nuevo en el baño
- Cambiar accesorios del baño
- Usar organizadores visibles
- Pintar el marco de las ventanas
- Cambiar pomos de puertas
- Decorar con libros
- Colocar cuadros apoyados en repisas
- Usar cajas decorativas
- Renovar el recibidor
- Cambiar manteles o caminos de mesa
- Decorar con velas
- Pintar macetas
- Cambiar el cabezal del sofá con cojines
- Usar textiles en capas
- Colocar cuadros grandes
- Cambiar el color de una pared del pasillo
- Añadir percheros funcionales
- Decorar con bandejas
- Renovar la entrada de la casa
- Aprovechar la luz natural