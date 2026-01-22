46 ideas para remodelar tu casa que no son tan costosas y se ven hermosas: interioristas las recomiendan

Remodelar tu casa no siempre implica grandes gastos ni obras complicadas. Con algunos cambios estratégicos es posible renovar los espacios y darles un aspecto más bonito, actual y funcional. Estas 46 ideas para modificar tu hogar, recomendadas por interioristas, demuestran que con creatividad y buen gusto se pueden lograr resultados hermosos sin gastar de más.

De acuerdo a expertos de la revista Elle, estos modelos para cambiar parte de tu vivienda te ayudarán a buscar lo fundamental: elegir muebles prácticos, cuidar la iluminación, incorporar espejos que amplíen visualmente el espacio y, sobre todo, sumar colores adecuados.

Las mejores ideas para remodelar tu casa

Pintar una pared de acento

Cambiar el color de las puertas

Renovar las manijas y tiradores

Colocar vinilos decorativos

Usar espejos para ampliar espacios

Cambiar cortinas por modelos más ligeros

|pinterest

Añadir cojines nuevos

Reorganizar los muebles

Cambiar lámparas o focos decorativos

Usar iluminación cálida

Colocar repisas flotantes

Renovar marcos de cuadros

|pinterest

Integrar plantas de interior

Cambiar tapetes o alfombras

Pintar muebles antiguos

Usar papel tapiz removible

Cambiar fundas de sillones

Decorar con canastas

|pinterest

Incorporar cuadros minimalistas

Usar aromas para el hogar

Renovar el respaldo de la cama

Cambiar ropa de cama

Colocar ganchos decorativos

Pintar azulejos con pintura especial

|pinterest

Usar adhesivos tipo mosaico

Cambiar el grifo del baño

Añadir un espejo nuevo en el baño

Cambiar accesorios del baño

Usar organizadores visibles

Pintar el marco de las ventanas

|pinterest

Cambiar pomos de puertas

Decorar con libros

Colocar cuadros apoyados en repisas

Usar cajas decorativas

Renovar el recibidor

Cambiar manteles o caminos de mesa

|pinterest

Decorar con velas

Pintar macetas

Cambiar el cabezal del sofá con cojines

Usar textiles en capas

Colocar cuadros grandes

Cambiar el color de una pared del pasillo

|pinterest

Añadir percheros funcionales

Decorar con bandejas

Renovar la entrada de la casa

Aprovechar la luz natural