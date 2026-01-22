inklusion logo Sitio accesible
46 ideas para remodelar tu casa que no son tan costosas y se ven hermosas: interioristas las recomiendan

Renovar tu casa no tiene que ser caro para verse bien. Existen diseños prácticos que pueden transformar los espacios y darles más modernidad y funcionalidad.

ideas para remodelar tu casa
|Canva
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Ana André | DR

Remodelar tu casa no siempre implica grandes gastos ni obras complicadas. Con algunos cambios estratégicos es posible renovar los espacios y darles un aspecto más bonito, actual y funcional. Estas 46 ideas para modificar tu hogar, recomendadas por interioristas, demuestran que con creatividad y buen gusto se pueden lograr resultados hermosos sin gastar de más.

De acuerdo a expertos de la revista Elle, estos modelos para cambiar parte de tu vivienda te ayudarán a buscar lo fundamental: elegir muebles prácticos, cuidar la iluminación, incorporar espejos que amplíen visualmente el espacio y, sobre todo, sumar colores adecuados.

Las mejores ideas para remodelar tu casa

  • Pintar una pared de acento
  • Cambiar el color de las puertas
  • Renovar las manijas y tiradores
  • Colocar vinilos decorativos
  • Usar espejos para ampliar espacios
  • Cambiar cortinas por modelos más ligeros
ideas para remodelar tu hogar
|pinterest

  • Añadir cojines nuevos
  • Reorganizar los muebles
  • Cambiar lámparas o focos decorativos
  • Usar iluminación cálida
  • Colocar repisas flotantes
  • Renovar marcos de cuadros
así puedes remodelar tu casa
|pinterest

  • Integrar plantas de interior
  • Cambiar tapetes o alfombras
  • Pintar muebles antiguos
  • Usar papel tapiz removible
  • Cambiar fundas de sillones
  • Decorar con canastas
modelos para remodelar tu casa
|pinterest

  • Incorporar cuadros minimalistas
  • Usar aromas para el hogar
  • Renovar el respaldo de la cama
  • Cambiar ropa de cama
  • Colocar ganchos decorativos
  • Pintar azulejos con pintura especial
ideas para remodelar tu vivienda
|pinterest

  • Usar adhesivos tipo mosaico
  • Cambiar el grifo del baño
  • Añadir un espejo nuevo en el baño
  • Cambiar accesorios del baño
  • Usar organizadores visibles
  • Pintar el marco de las ventanas
pasos para remodelar tu casa
|pinterest

  • Cambiar pomos de puertas
  • Decorar con libros
  • Colocar cuadros apoyados en repisas
  • Usar cajas decorativas
  • Renovar el recibidor
  • Cambiar manteles o caminos de mesa
renova tu casa con estos tips
|pinterest

  • Decorar con velas
  • Pintar macetas
  • Cambiar el cabezal del sofá con cojines
  • Usar textiles en capas
  • Colocar cuadros grandes
  • Cambiar el color de una pared del pasillo
ideas para remodelar tu casa que no son tan costosas
|pinterest

  • Añadir percheros funcionales
  • Decorar con bandejas
  • Renovar la entrada de la casa
  • Aprovechar la luz natural
ideas para remodelar tu casa
|pinterest

