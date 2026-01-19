6 ideas para acomodar un cuarto pequeño para que se vea con estilo: parecerá más grande

Los cuartos pequeños pueden representar una gran limitante al momento de acomodarlos. Sin embargo, una recámara puede tener estilo incluso cuando solo hay espacio para la cama y uno que otro mueble. Por eso, si no quieres batallar de más, aquí te compartimos 6 ideas de diseño para que te inspires.

El secreto para aprovechar al máximo el espacio en la habitación está en “aprender a leerlo”, según recomienda la revista Architectural Digest, experta en diseño de interiores . Para lograrlo, es fundamental elegir muebles prácticos, cuidar la iluminación, incorporar espejos que amplíen visualmente el espacio y, sobre todo, seleccionar los colores adecuados.

Una por una, las ideas que te ayudarán a acomodar tu cuarto pequeño

Cama centrada con cabecera ligera: Coloca la cama al centro del muro principal y elige una cabecera delgada o visualmente ligera para no saturar el espacio, dejando burós pequeños o flotantes a los lados.

Muebles multifuncionales: Opta por camas con cajones, burós con repisas o bancos con almacenamiento integrado para mantener el orden sin ocupar espacio extra.

Checa estos diseños de recámaras pequeñas bien pensadas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Colores claros y monocromáticos: Usa una paleta en blancos, beige o tonos suaves para ampliar visualmente la habitación, agregando textura con textiles para evitar que se vea plana.

Almacenamiento vertical: Aprovecha muros con repisas altas, clósets hasta el techo o estanterías delgadas que liberen el área de circulación.

La iluminación y los espejos son fundamentales en las habitaciones pequeñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Espejos estratégicos: Coloca un espejo grande frente a una ventana o en una pared lateral para reflejar luz natural y hacer que la recámara se vea más amplia.

Iluminación bien pensada: Usa lámparas de muro o colgantes en lugar de lámparas de mesa, combinadas con luz cálida indirecta para crear un ambiente acogedor y elegante.

Qué muebles y objetos NO van en el cuarto (pequeño)

Un gran error que muchas personas cometen a la hora de diseñar sus habitaciones es poner muebles grandes en habitaciones pequeñas. Según El Mueble, hay objetos que simplemente no deben de ir en el dormitorio, y esto ayudará a tener más espacio y organizarlo de mejor manera. Algunos de ellos son: poner una cama demasiado grande, poner la cama como tipo isla, tener la televisión dentro, burós individuales, cabeceras muy grandes y usar lámparas grandes.