5 cortes de cabello para mujeres de 30 años que serán tendencia en 2026, de acuerdo a la IA

A partir de los 30 años muchas mujeres buscan un cambio de look que se asiente con su momento. Es por esto que te traemos los cortes de pelo que serán tendencia en este 2026.

Para las mujeres de 30 años, las tendencias de cabello en 2026 se centran en el equilibrio entre la sofisticación y la facilidad de peinado, destacando texturas naturales y cortes que aportan volumen sin complicaciones.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia?

Italian Bob (Bob Italiano)

Este corte de pelo es el primero en la lista porque es el favorito de quienes buscan elegancia. El Italian Bob se caracteriza por un corte con más peso y puntas ligeramente redondeadas hacia adentro, lo que aporta un aire sofisticado y pulido ideal para entornos profesionales y sociales en los 30.

ButterflyCutRevisitado (Corte Mariposa)

Sigue liderando las listas de popularidad por su capacidad de dar volumen extremo sin sacrificar el largo. En 2026, la tendencia se enfoca en capas más fluidas y un "face framing" (enmarcado del rostro) más suave, permitiendo que las capas delanteras imiten el efecto de un flequillo largo y abierto que favorece a casi cualquier tipo de rostro.

Bixie Cut

Luego nos encontramos con el Bixie Cut que es la combinación híbrida perfecta entre el bob y el pixie. Es ideal para mujeres que desean un cambio radical pero con la versatilidad de poder peinarlo con textura o dejarlo más liso. Ofrece un look fresco y moderno que rejuvenece las facciones.

Shaggy Chic o Shag2.0

El shag evoluciona hacia una versión menos "rebelde" y más bohemia pero sofisticada. La clave en 2026 es el uso de capas estratégicas para reducir peso en cabellos gruesos o añadir densidad visual en cabellos finos, manteniendo siempre un acabado descontracturado y natural.

Long Bob (Lob) con Puntas hacia Afuera (Bob Flip)

Por último, tenemos el clásico lob a la altura de la clavícula se actualiza con un peinado de puntas hacia afuera, una tendencia fuerte este año que aporta un toque retro y jovial. Es una opción de bajo mantenimiento muy recomendada para mujeres con agendas ocupadas que no quieren renunciar al estilo