5 diseños de uñas para Año Nuevo con rosa que puedes usar en cortas: son tiernas y atraen el amor

Año Nuevo es hoy , pero todavía estás a tiempo para diseñar unas uñas que se mantengan en tendencia por varias semanas, mientras luces espectacular. En esta selección de 5 manicuras color rosa encontrarás opciones tiernas y atrevidas que te ayudarán a atraer el amor.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, el color rosa dominó la primavera de este año, especialmente con acabados únicos en 3D, gelatinosos y puntas exageradas, pero hay otras opciones que se pueden ver bastante bien en la fiesta de fin de año , y son una selección segura que no falla.

Uno por uno, los diseños de uñas para Año Nuevo con rosa que se ven bellísimos

Rosa pastel con milky shimmer: Puedes aplicar una base transparente o rosa muy claro. Luego, crea un efecto leche perla y dale brillo suave con un esmalte nacarando. Termina el diseño con un top coat muy brillante. Va bien con looks neutros con detalles dorados y satinados.

Estas uñas rosas son un éxito seguro en tu estilo.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mini French rosa moderno: Comienza pintando la uña en color rosa nude o rosa clarito. Luego haz una línea del French tipo con un rosa más intenso. Mantén las líneas finas para que se vean delicadas. Puedes usar ropa color pastel y blanco para realizarlas.

Comienza pintando la uña en color rosa nude o rosa clarito. Luego haz una línea del French tipo con un rosa más intenso. Mantén las líneas finas para que se vean delicadas. Puedes usar ropa color pastel y blanco para realizarlas. Rosa con detalles de marble y dorado: Pon una base suave. Luego, con un pincel muy fino, haz una línea blanca y gris perla tipo mármol. Añade toques de foil dorado en lugares estratégicos. Se verán elegantes y artísticas al mismo tiempo.

Estos modelos de uñas rosas son clásicas.|(Especial/Pinterest)

Pon una base suave. Luego, con un pincel muy fino, haz una línea blanca y gris perla tipo mármol. Añade toques de foil dorado en lugares estratégicos. Se verán elegantes y artísticas al mismo tiempo. Rosa con mini lunares blancos: Pinta la uña con rosa claro, para luego hacer lunares blancos pequeños tipo polka dots encima de la uña, aunque puedes ponerla como acento. Termina el diseño con un top coat glossy.

Pinta la uña con rosa claro, para luego hacer lunares blancos pequeños tipo polka dots encima de la uña, aunque puedes ponerla como acento. Termina el diseño con un top coat glossy. Rosa rosa glam con glitter sutil: Debes pintar la base en color rosa chicle intenso, o elegir un tono pastel. Luego, en una o dos uñas coloca un acento, añadiendo flitter fino plateado o dorado en la mitad inferior o como degradé hacia la punta. Finaliza con un sellador tipo top coat.

¿Qué significa llevar uñas color rosa y qué dice sobre tu personalidad?

Llevar uñas color rosa pueden simbolizar atemporalidad, aunque está más fuertemente relacionada con la feminidad, la dulzura y, por supuesto, el amor tierno. Según Glamour, elegir este color es ir por la segura, y combinarla con otros detalles le da un toque de innovación.