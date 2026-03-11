5 frases que NO debes decirle a una persona con depresión, según la psicología

La depresión es un problema de salud que, desafortunadamente, se ha vuelto más habitual y común a lo largo de las últimas décadas, pues de acuerdo con encuestas de salud realizadas el año pasado, poco menos del 15 por ciento de la población mayor a los 15 años en España cuenta con síntomas característicos de un cuadro depresivo.

Se trata, entonces, de miles de personas que cuentan con depresión pero que, sin embargo, no tienen un diagnóstico establecido de ella, lo cual hace de esta enfermedad una más peligrosa. Ante esta situación, expertos en psicología han brindado detalles respecto a las frases que no debes decirle a estas personas cuando hables con ellas.

¿Qué frases no debes decirle a personas que tienen depresión, según la psicología?

Si conoces a alguien que está atravesando por un periodo de depresión, ya sea diagnosticada o no, es importante intentar empatizar con ella a través de la charla y la comprensión. Ante este escenario, luce fundamental evitar decir algunas frases que, lejos de motivar a la persona, ayudan a que esta se sienta peor consigo mismo y su entorno.

Frases como “No es para tanto”, “sé positivo” y “hay gente con problemas más grandes que los tuyos” no solo limitan tu visión respecto a la enfermedad por la que está atravesando, sino que también minimizan la situación de la persona al grado de pensar que su enfermedad no es tan importante, lo cual puede sumergirlo en un cuadro depresivo aún más grande.

Decirle “anímate” a la persona que atraviesa por este problema no hace más que alentar su sentimiento de tristeza al no poder lograr salir de ahí. Finalmente, otra frase como “debes cambiar de actitud” tiene consigo el mismo resultado que la anterior, motivo por el cual es importante que evites decirlas en la medida de lo posible.

¿Cuáles son los principales síntomas de la depresión?

Sara Sarmiento, experta en psicología, destaca que algunos de los principales síntomas de la depresión son la pérdida de interés por actividades que antes disfrutabas, la tristeza profunda, el cansancio extremo tanto físico como mental, la sensación de no tener fuerzas, sentimientos de culpa y fracaso, y cambios en el patrón del sueño.