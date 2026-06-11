¿Qué activos de skincare nunca debes mezclar en tu rutina?

Una rutina de skincare puede resultar profundamente dañina si no se realiza de manera adecuada, o en el menor de los casos no dar los resultados deseados, haciendo que el gasto en productos no sea aprovechado.

Mezclar algunos ingredientes activos puede anular la efectividad de las formulaciones, causar quemaduras químicas o destruir la barrera cutánea.

La incompatibilidad se debe a diferencias extremas en el pH que requieren los activos para funcionar o a la sobreestimulación de las células de la piel.

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Estos son los activos de skincare que nunca debes mezclar

Algunas de las mezclas de skincare prohibidas por dermatólogos y la explicación científica de sus riesgos son:

Retinol + ácidos exfoliantes

El retinol estimula la renovación celular; los AHA (ácido glicólico, láctico) y BHA (ácido salicílico) desprenden las células muertas de la superficie.

El riesgo está en que ambos productos son transformadores celulares potentes. Al usarlos juntos, la piel se sobreexfolia, provocando enrojecimiento, descamación severa, ardor y deshidratación profunda.

Estos son los activos de skincare que no debes utilizar juntos en tu rutina|Pexels: Anna Shvets

Vitamina C + retinol

La vitamina C es un antioxidante diurno potente; el retinol es el estándar de oro antiedad para la noche.

El riesgo está en que la vitamina C requiere un pH muy bajo para absorberse, mientras que el retinol trabaja en un pH más alto. Si se aplican juntos, se inactivan mutuamente. Además, la combinación puede ocasionar dermatitis por contacto.

Vitamina C + niacinamida

Dos potentes iluminadores y antioxidantes. Al mezclarse directamente de forma manual, la niacina puede convertirse en niacina ácida. Esto anula los beneficios de ambos activos y provoca un enrojecimiento facial inmediato, calor y picazón, especialmente en pieles sensibles.

No mezcles estos activos en tu rutina de skincare|Pexels: SHVETS production

Ácido salicílico + ácido glicólico

El primero limpia los poros por dentro, es soluble en aceite; el segundo exfolia la superficie, es soluble en agua.

El riesgo está en que duplicar el uso de ácidos directos altera drásticamente el pH natural de la piel. Esto rompe la barrera de lípidos, dejando el rostro expuesto a infecciones bacterianas y brotes de acné por irritación.

