“Es una máquina": Así fue como los Chefs de MasterChef 24/7 elogiaron el trabajo de este cocinero

La presión, el tiempo limitado y la necesidad de coordinarse con precisión fueron algunos de los ingredientes principales durante el reto de batallas por equipos en MasterChef 24/7 . Sin embargo, en medio del caos de la cocina más famosa de México, un participante logró llamar la atención de los jueces por su velocidad y capacidad de trabajo: Ricardo.

El desafío no era sencillo. Los equipos tenían la misión de preparar 30 peneques para los comensales presentes, una tarea que exigía organización, técnica y rapidez. Para completar el reto, los cocineros contaban con apenas 60 minutos, por lo que cada segundo resultaba valioso.

Mientras algunos participantes corrían intentando avanzar con las preparaciones, Ricardo se enfocó en una de las labores más importantes para el platillo: la elaboración de las tortillas. Fue precisamente en ese momento cuando comenzó a destacar frente a los chefs.

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Su ritmo de trabajo no pasó desapercibido. A medida que avanzaba el reto, los jueces observaron la velocidad con la que sacaba una tortilla tras otra, manteniendo al mismo tiempo la concentración y el control de la tarea. La eficiencia fue tal que los chefs no dudaron en reconocer públicamente su desempeño.

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“Es una máquina”, comentaron al ver la manera en que Ricardo trabajaba bajo presión, convirtiéndose en una de las piezas clave para que su equipo pudiera mantenerse competitivo durante la prueba.

Además de la rapidez, los jueces destacaron su enfoque. En un reto donde los errores suelen aparecer cuando los nervios se apoderan de los participantes, Ricardo logró mantenerse concentrado en su labor y cumplir con una producción constante, algo fundamental para alimentar a decenas de comensales en el tiempo establecido.