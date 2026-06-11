Votaciones para que tu Cocinero o Cocinera y suba al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7

Este miércoles 10 de junio estamos vivimos una edición más de la Batalla por Equipos en MasterChef 24/7, donde tras un gran desempeño vimos al Equipo Amarillo de Camila llevarse el desafío de la noche, donde la habilidad, comunicación, estrategia y sobre todo precisión fueron claves.

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Si bien, hacer peneques para todos los comensales no fue una tarea nada sencilla, por ello la Capitana ganadora del reto Camila eligió a Ramahá y Jazmín para subir al Balcón de la Salvación, asegurando su estadía una semana más en MasterChef 24/7, en una decisión que parecía un tanto predecible de acuerdo a las relaciones e interacciones que hemos vistos en estas primeras semanas, aunque puede haber alguien más salvado.

¿Cómo votar por mi participante en MasterChef 24/7?

Si tu Cocinero o Cocinera favoritos no logró subir al Balcón de la Salvación este miércoles, no todo está perdido, pues podrás votar para que suba y así asegurar su estadía una semana más en el reality show de cocina que está revolucionando la televisión mexicana.

Si quieres votar, debes ir al sitio oficial de Votaciones de MasterChef 24/7, donde en la sección de ‘VOTA’, ahí encontrarás a tus Cocineros y tendrás 10 votos para usarlos como tú quieras.

Otra manera de votar es a través de la app de Azteca En Vivo, la cuál está disponible para celulares con sistema operativo Android o iOS, por lo que la gran mayoría de los dispositivos móviles podrán hacerlo de esta manera.

Es importante mencionar que puedes conseguir votos extras, por lo que te recomendamos no perderte la oportunidad de apoyar al máximo a tu Cocinero de MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los cocineros que han salido de MasterChef 24/7?

Votar es muy importante en este reality show pues tú eres quien decide el rumbo que MasterChef 24/7 toma, pues al final hasta el mínimo error podría salir muy caro, solo basta recordar la salida de:

Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula