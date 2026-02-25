5 objetos que debes eliminar de tu casa para marzo del 2026, según el Feng Shui

El tercer mes del año está a punto de llegar y, con él, la posibilidad de atraer más abundancia, prosperidad y buena suerte a tu hogar a través del Feng Shui, la disciplina que ha acaparado las miradas de propios y extraños por igual. Ahora bien, ¿qué objetos debes eliminar de tu casa en los próximos días con miras a marzo del 2026?

Lo primero que tienes que saber es que dicha información se basa en el Año Nuevo Chino 2026, el cual comenzó el pasado 17 de febrero. Esta situación motiva a los amantes del Feng Shui a realizar una serie de actividades a tener en cuenta en cada inicio de mes, y una de ellas guarda relación con aquellos objetos que debes eliminar pronto de tu hogar.

¿Qué objetos debes eliminar de tu hogar rumbo a marzo 2026, según el Feng Shui?

El Año Nuevo Chino se marca por el Caballo de Juego, un signo de energía y transformación renovada. Ante este hecho, expertos en Fen Shui han recomendado desprenderse de aquellos objetos que bloquean el flujo de energía constante en el hogar, una actividad que puedes realizar precisamente antes de marzo del 2026.

Uno de los objetos que debes tirar para evitar el poco flujo de energía es aquella ropa acumulada que ya no utilizas con frecuencia. Del mismo modo, resulta necesario tirar los juegos de sábanas en desuso, pues expertos en esta disciplina china recomiendan solamente dos juegos a fin de tener una energía mucho más positiva.

Aquellos recipientes de comida que no tengan tapa, sin importar que sean de vidrio o plástico, también deben ser desechados de la misma forma que ocurre con las vajillas que están rotas, dañadas o incompletas. Finalmente, ten en cuenta que las cajas vacías de electrodomésticos también tienen que estar fuera de tu hogar durante este tercer mes del año.

¿Qué ocurre con los documentos que ya no utilizas?

Si eres fanático de guardar papeles o documentos que ya son del pasado o ya no necesitas, debes tener en cuenta que estos, de acuerdo con el Feng Shui, impiden el flujo de energía positiva en tu hogar. Por tal motivo, no está de más que los clasifiques y elimines de una vez por todas aquellos que ya no son estrictamente necesarios.