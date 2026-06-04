María confiesa en MasterChef 24/7 los retos de vivir con un TUMOR cerebral: “Mucho cuidado”

María se sinceró ante las cámaras de MasterChef 24/7 y reveló que le fue detectado un tumor cerebral con el que convive en su día a día y que le acarreó problemas de salud con los que debe tener cuidado, ¡entérate de su historia completa!

¿Qué dijo María de su tumor cerebral y cómo afrontó el diagnóstico?

Antes de salir para participar en el reto con beneficio secreto de MasterChef 24/7 , María compartió un momento con algunos de sus compañeros y les reveló que vive con un tumor en la cabeza que, hasta ahora, se mantiene bajo control; sin embargo, debe cuidarse en todas partes porque le dan convulsiones en los lugares más inesperados.

"Una vez quise hacer uñas cuando me detectaron eso y me empecé a convulsionar (…) el tumor ahí está, ahí sigue (…) las personas esperan a que yo diga de 'estoy enferma, me voy a morir', pero a mí ya no me queda decir eso", explicó la cocinera.

María aceptó que desconoce qué clase de tumor es, aunque sí dijo en dónde le fue detectado: "Es una masa, me salió un tumor en medio del cerebro, del lado izquierdo, me dijeron que mientras no crezca así descomunalmente, pues no me puede matar, podemos coexistir", explicó.

Eso no impide que haya riesgos para María: debido a esta condición, sufre convulsiones que ya le han ocasionado lesiones que ella misma se encargó de detallar en vivo.

"Una vez, bajando de las escaleras, me dio un ataque y me puse un put4z0t3, una vez me dio uno en el sillón y me pegué así bien cul3r0, traía todo morado", explicó María.

Los cocineros expresaron su preocupación y le recomendaron a su compañera tener cuidado ya que el riesgo de sufrir un accidente con heridas serias es muy alto, ¿María logrará llegar hasta la final de MasterChef 24/7?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?